Settimana ricca, ma non perdete l'Annapurna Interactive Showcase 2025: ecco dove seguirlo

Questa è una settimana inaspettatamente piena di novità ed eventi, e tra questi non dovreste lasciarvi scappare l'Annapurna Interactive Showcase 2025.

Annunciato qualche giorno fa tramite i canali social dell'azienda, l’evento offrirà uno sguardo approfondito al catalogo di titoli previsti per il 2025 e, secondo quanto anticipato dal publisher, includerà anche «qualche sorpresa in più».

Annapurna Interactive è nota per le sue produzioni indie di alta qualità, tra cui Stray, Outer Wilds e Neon White, quindi una realtà che vale la pena di essere seguita anche in questi casi.

L'Annapurna Interactive Showcase 2025 fornirà novità su alcuni dei giochi in uscita, come Wanderstop, Skin Deep, Wheel World, Faraway, Lushfoil, To a T, e Morsels. Ma sarà interessante anche capire com'è la situazione dell'azienda in generale, dopo la grande fuga di massa.

Seguirlo è molto semplice, perché dalle ore 18:00 vi basterà collegarvi su YouTube o utilizzare l'embed qui sotto:

Certo non sarà facile trovare il tempo per seguire questo evento, anche se vi consigliamo di farlo.

L'evento di Annapurna potrà darci informazioni anche per progetti molto importanti come Control 2 e altri prodotti multimediali in collaborazione con Remedy. Per non parlare del film di Stray, che si aggiunge alla schiera ormai enorme di produzioni tratte da videogiochi.

La settimana si è aperta con la recensione mastodontica dell'altrettanto mastodontico Monster Hunter Wilds, che Silvio Mazzitelli ha definito «un gioco immenso e maestoso, proprio come i mostri che lo popolano», capace di dare ai giocatori un «nuovo modo di concepire l’esplorazione e la complessità dei vari biomi evolve la formula classica della saga, che ne esce enormemente arricchita».

A seguire sarà anche il turno di Xbox, con il suo evento speciale dedicato alle produzioni indipendenti che partirà dalle ore 19:00: ecco i dettagli per seguire questo secondo evento uno dietro l'altro.