Sembra incredibile, ma ci sono ancora novità su Beyond Good & Evil 2

Pare che Ubisoft non intenda ancora mollare la presa su Beyond Good & Evil 2, un sequel avvolto nel più totale misterioso, dopo numerosi rinvii e riavvii dell'atteso progetto.

Sebbene la compagnia stia già affrontando numerosi problemi interni, tra il rinvio di Assassin's Creed Shadows (che potete prenotare su Amazon) e una crisi interna con pochissimi precedenti, lo sviluppo del secondo capitolo della serie procede a lentissimi passi.

Advertisement

In attesa di sapere se questo gioco effettivamente vedrà o meno la luce — andrebbe reputato un vaporware, dopo che ha battuto ogni possibile record sui tempi di sviluppo — è stato infatti scelto un nuovo creative director per il titolo.

Come segnalato da IGN US, il nuovo direttore creativo di Beyond Good & Evil 2 sarà Fawzi Mesmar, designer veterano che ha già lavorato per diversi anni su questo progetto: l'annuncio è arrivato direttamente con un post dal suo profilo LinkedIn ufficiale.

Un portavoce di Ubisoft ha poi confermato che Mesmar prenderà il posto di Emile Morel, che ci ha purtroppo lasciato a soli 40 anni.

Durante gli ultimi 3 anni Fawzi Mesmar è stato vice presidente del Global Directive di Ubisoft, ma in precedenza è stato anche head of design di DICE dal 2019 al 2021, prima di passare proprio alla casa di Assassin's Creed.

Da allora è stato anche VP of Editorial proprio su Beyond Good & Evil 2: si tratta dunque di un director con la giusta esperienza per portare avanti questo ambizioso progetto, sperando che prima o poi riesca effettivamente a vedere la luce.

Ricordiamo che Ubisoft aveva già anticipato possibili novità per il sequel in occasione della versione rimasterizzata del primo capitolo: la 20th Anniversary Edition include infatti una missione esclusiva che rivela un legame narrativo con il secondo episodio.

Vedremo se effettivamente la storia di Jade è destinata a continuare: speriamo di potervi dare buone notizie sulle nostre pagine nelle prossime settimane.