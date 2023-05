Sedia gaming Diablo X-Gamer 2.0 a meno di 175€! 24% di sconto!

L'esperienza di gaming non si limita soltanto alla potenza del computer o alla qualità dei giochi: è altrettanto importante garantire comfort e supporto durante le lunghe sessioni di gioco o di lavoro. La sedia gaming Diablo X-Gamer 2.0 è ciò che fa per voi: non solo rappresenta l'eccellenza in termini di ergonomia e comfort, ma ora è disponibile su Amazon con uno sconto del 24%! Una proposta imperdibile, che concilia alla perfezione stile, praticità e convenienza.

Infatti, potete portarvi a casa la sedia gaming Diablo X-Gamer 2.0 a soli 174,99€, rispetto ai 229,99€ di listino, per un risparmio reale di 55€.

La sedia gaming Diablo X-Gamer 2.0 è un perfetto connubio tra comfort e stile, ideale per giocatori e professionisti. Grazie al suo design ergonomico e sportivo, offre un'esperienza di seduta unica, resa ancora più confortevole da un rivestimento in tessuto traspirante e pelle sintetica HDS.

Uno dei punti di forza della sedia gaming Diablo X-Gamer 2.0 è l'imbottitura in schiuma fredda, che si adatta perfettamente ai contorni del vostro corpo, garantendo un sostegno adeguato per la schiena e la spina dorsale. La struttura robusta in metallo, la base con ruote di alta qualità e la regolazione continua dell'altezza fanno di questa sedia un modello resistente e versatile, in grado di adattarsi a qualsiasi altezza della scrivania.

La molla a gas antideflagrante (classe di sicurezza 4) supporta un peso fino a 150 kg, mentre il meccanismo di inclinazione integrato offre un'ampia libertà di movimento. Infine, la sedia gaming Diablo X-Gamer 2.0 presta particolare attenzione alla salute della colonna vertebrale, grazie al cuscino lombare extra rimovibile che previene dolori e tensioni muscolari.

