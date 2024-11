Se volete capire i videogiochi su Steam trovate il gioco perfetto (ed è gratis!)

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi GameMaker 25th Anniversary, un gestionale che, come potrete intuire, vi mette alla guida di un gruppo di creatori di videogiochi.

Ecco la descrizione di GameMaker 25th Anniversary:

«Unisciti a noi per celebrare i venticinque anni di GameMaker con GameMaker 25th Anniversary! Uno sguardo divertente al processo dietro la creazione del più grande motore di gioco 2D del mondo! Gestisci la tua casa di sviluppo, rendi felici i tuoi dipendenti e schiaccia i bug man mano che si presentano!»

Scoprite in modo divertente e interattivo il processo che ha portato alla creazione del più grande motore di gioco 2D al mondo. In questo gestionale strategico con visuale dall’alto, gestirete una casa di sviluppo, mantenendo i vostri dipendenti felici e affrontando i bug man mano che si presentano.

Partirete da un singolo programmatore e avrete il compito di scegliere le caratteristiche da sviluppare per il vostro motore di gioco, acquistare nuovi mobili per migliorare le prestazioni del team, assumere sviluppatori e persino collezionare poster per decorare l’ufficio. Ogni decisione che prenderete influenzerà il successo del vostro progetto.

Migliorate il vostro ufficio con aggiornamenti che aumentano la velocità di movimento e la produttività dei lavoratori. Selezionate le funzionalità più interessanti da una lista e integratele nel motore di gioco. Assicuratevi che i vostri dipendenti siano sempre felici, mandandoli nelle aree giuste dell’ufficio quando appaiono i loro pensieri.

Giocate oltre una dozzina di minigiochi per riparare oggetti danneggiati e affrontate i bug cliccando per eliminarli uno a uno. Rilasciate nuove funzionalità, guadagnate popolarità e collezionate poster che celebrano la storia di GameMaker.

Dovrete essere veloci per riscattare GameMaker 25th Anniversary, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.