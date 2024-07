Se dimostrerete di essere davvero forti in Shadow of the Erdtree potreste vincere €10mila

Per settimane avete insegnato a tutta la community come giocare a Shadow of the Erdtree, spiegando come il gioco non si assolutamente difficile a meno che non usiate una serie di espedienti accumulati dopo ore e ore di indagini su Reddit.

Avete giudicato le build di tutti i giocatori di Elden Ring e guardato con disprezzo chi invoca le ceneri, e ora è il momento di mostrare al mondo quanto siete davvero dei fortissimi giocatori hardcore ed esperti di soulslike nell'olimpo dell'elite dei gitgudders.

C'è uno speedrunner di Elden Ring, ex-detentore del record mondiale, che ha messo in palio $10mila per chi riuscirà a compiere un'impresa particolare nel titolo di FromSoftware (tramite PC Gamer).

Distortion2, ha annunciato un nuovo progetto sul suo canale YouTube: sconfiggere tutti i boss di Shadow of the Erdtree (incluso Bayle) con frammenti dell'albero madre limitati e solo le armi del DLC, il tutto rimanendo al livello 1.

«Solo le rune di livello 1 non erano abbastanza difficili nella mia mente, poiché sappiamo tutti quanto possano essere potenti alcune armi del gioco base», ha dichiarato Distortion2 spiegando la sfida.

Se volete partecipare al concorso e provare a vincere $10mila, potete trovare tutte le informazioni sul server Discord e scaricare il salvataggio che dovrete utilizzare.

Il punto di partenza sarà dove inizia il DLC, accanto al bozzolo di Miquella nel palazzo di Mohg, ma il percorso che seguirete dipende interamente da voi. I giocatori hanno tempo fino all'11 agosto per capire qual è il percorso migliore o più veloce. Sarà interessante vedere quali build emergeranno come le più forti durante questa sfida, poiché le armi del gioco base non saranno consentite.

Chissà se in questa sfida qualcuno riuscirà a replicare la clamorosa combo di un giocatore che, con una serie di buff non indifferenti, ha sconfitto il boss finale con un colpo solo.