Sconti per ninja e pirati su Steam: i migliori giochi a meno di 15€

Per animare un po' questo weekend di fine gennaio, Steam ha lanciato come di consuetudine una serie di nuove promozioni, che in realtà hanno un tema decisamente particolare: a essere protagonista stavolta sono i pirati e i ninja, che in una sorta di scontro a distanza popolano il Festival dei pirati contro i ninja di Steam – come è stata battezzata la promozione.

Con una serie di sconti, che rimarranno attivi fino al 29 gennaio, avete quindi la possibilità di approfittare della disponibilità di diversi titoli a prezzo ridotto.

E inutile precisare che si tratta di giochi che hanno per protagonisti o i mari verso cui salpare nei panni dei pirati, o le armi bianche e la furtività che scandiscono la vita di un ninja.

Abbiamo dato un'occhiata per segnalarvi alcuni dei giochi più interessanti a meno di 15€, tra quelli che potete trovare in sconto.

Festival dei pirati contro i ninja - Migliori giochi sotto i 15€

Metal Gear Rising: Revengeance a 11,99€ anziché 19,99€

NiOh a 11,49€ anziché 49,99€

Pillars of Eternity II: Deadfire a 9,99€ anziché 39,99€

Shadow Warrior 2 a 2,89€ anziché 28,99€

Katana Zero a 8,87€ anziché 14,79€

One Piece: World Seeker a 4,99€ anziché 49,99€

Shadow Tactics: Blades of the Shogun a 3,99€ anziché 39,99€

Return to Monkey Island a 14,70€ anziché 24,50€

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst HD a 4,99€ anziché 19,99€

Aragami a 2,99€ anziché 19,99€

The Messenger a 4,87€ anziché 19,50€

Blind Fate: Edo no Yami a 4,94€ anziché 19,79€

One Piece: Pirate Warriors 4 a 9,99€ anziché 39,99€

Naruto to Boruto: Shinobi Striker a 4,99€ anziché 19,99€

Ghostrunner a 8,99€ anziché 29,99€

Marauders a 20,09€ anziché 29,99€

Vi ricordiamo che potete consultare la lista completa dei giochi in promozione sulla pagina dedicata di Steam.