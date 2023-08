Sconti in corso su Nintendo eShop: i migliori giochi a meno di 5 euro

Solo poche ore fa vi abbiamo riferito del lancio dei saldi multiplayer per Nintendo Switch, che ha portato Nintendo eShop a venire praticamente in vaso da tagli di prezzo per i titoli da godersi in compagnia.

Tuttavia, non si tratta delle uniche promozioni in corso e, dando un'occhiata allo store, potete rendervi conto che i giochi proposti in saldo in questo momento sono davvero numerosi. Potrebbe essere un ottimo momento per portare a casa qualcosa e scaricarlo sulla propria console, insomma.

Se avete pensato di spendere un massimo di 5 euro, che giochi potreste acquistare ora come ora? Dando un'occhiata su Nintendo eShop per vedere le promozioni in corso, abbiamo identificato alcuni dei più interessanti giochi che potete comprare su Switch spendendo meno di 5 euro. Se avete bisogno di ricaricare il vostro credito, ricordatevi che lo trovate a prezzo ridotto su Instant Gaming.

Vediamo allora di seguito alcuni dei giochi più interessanti che in questo momento potete comprare spendendo meno di 5 euro da Nintendo eShop.

Giochi a meno di 5 euro ora su Nintendo eShop

Vampire Survivors a 4,49€ anziché 4,99€

a 4,49€ anziché 4,99€ LEGO Worlds a 4,79€ anziché 29,99€

a 4,79€ anziché 29,99€ Torchlight III a 4,99€ anziché 39,99€

a 4,99€ anziché 39,99€ WRC 9 a 4,99€ anziché 49,99€

a 4,99€ anziché 49,99€ Pikuniku a 3,24€ anziché 12,99€

a 3,24€ anziché 12,99€ Broforce a 2,99€ anziché 14,99€

a 2,99€ anziché 14,99€ Sword of the Necromancer a 3,74€ anziché 14,99€

a 3,74€ anziché 14,99€ Overcooked: Special Edition a 3,99€ anziché 19,99€

a 3,99€ anziché 19,99€ Yooka-Laylee a 3,99€ anziché 39,99€

a 3,99€ anziché 39,99€ Guacamelee! 2 a 4,99€ anziché 19,99€

a 4,99€ anziché 19,99€ Guacamelee! Super Turbo Championship Edition a 3,49€ anziché 13,99€

a 3,49€ anziché 13,99€ Aegis Defenders a 4,99€ anziché 19,99€

Potete vedere anche le (tante) altre proposte a meno di 5 euro direttamente andando a dare un'occhiata a questo link a Nintendo eShop, o direttamente sulla vostra console accedendo all'icona di eShop sulla bacheca di Switch.

Vi ricordiamo che i giochi che trovate nell'elenco possono essere fruiti e giocati con tutte le versioni di Nintendo Switch: sia che possediate la più recente OLED (la trovate ormai piuttosto facilmente anche su Amazon), sia che siate in possesso della standard, sia che vi siate fiondati sulla piccola ed estremamente portatile Lite. L'unica eccezione è costituita dai giochi che richiedono specificamente di scollegare i Joy-Con dalla console: in quel caso, alla Lite è necessario affiancare dei Joy-Con aggiuntivi.

Se tutta questa abbondanza di diversi modelli di Nintendo Switch vi sta creando più confusione che altro, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida in cui vi mostriamo da vicino tutte le differenze tra i vari modelli, cosicché possiate trovare quello ideale per voi.