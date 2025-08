La terza stagione di Street Fighter 6 (qui trovate la nostra recensione) si apre con un colpo al cuore per i fan di lunga data: Sagat è pronto a tornare sul ring, segnando ufficialmente l’apertura del Year 3 Pass della celebre saga Capcom.

Il leggendario combattente thailandese torna a calcare i ring digitali portando con sé non solo la sua tradizionale ferocia sul tatami, ma anche una serie di contenuti aggiuntivi che promettono di ampliare in modo significativo l’esperienza di gioco.

La sua introduzione rappresenta il primo tassello di una roadmap ambiziosa che si estenderà fino al 2026, in un contesto in cui l’attesa per altri personaggi storici continua a crescere tra i fan della serie.

Sagat non si presenta da solo in questa nuova avventura digitale. Il lottatore thailandese porta con sé Proud Spire, un palcoscenico inedito che arricchisce ulteriormente la varietà ambientale del gioco, insieme al suo costume classico ispirato direttamente a Street Fighter II, un omaggio nostalgico che farà battere il cuore ai veterani della serie.

La modalità World Tour accoglie inoltre Sagat nel ruolo di Maestro, permettendo agli avatar dei giocatori di apprendere le sue tecniche distintive e integrarle nel proprio arsenale di mosse.

L’esperienza legata al personaggio si estende attraverso diverse sfide e obiettivi. I giocatori più determinati potranno sbloccare le colorazioni EX dell’Outfit 2, affrontando la missione Maestro chiamata Satsui no Hado e superando Mae Mai Mud Muay, un minigioco completamente nuovo che richiede notevole abilità, soprattutto se affrontato alla massima difficoltà.

Il rilascio di Sagat rappresenta solo l’inizio di un’offerta molto più ampia. Durante l’autunno sarà il turno di Viper, personaggio che ha già suscitato grande interesse nella community grazie al suo stile di combattimento tecnologico, unico nel panorama della serie.

Il calendario diventa ancora più ricco guardando alla primavera 2026, quando Alex, da Street Fighter III: The New Generation, farà il suo debutto, seguito nella stessa finestra da Ingrid, figura avvolta da un alone di mistero che continua ad alimentare la curiosità dei fan.

Street Fighter 6 consolida la propria presenza sul mercato grazie a una distribuzione capillare che include Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

La recente espansione su Nintendo Switch 2 rappresenta un ulteriore passo verso una maggiore accessibilità, offrendo un’edizione che include tutti i lottatori del primo e secondo anno, oltre a modalità esclusive pensate appositamente per la console Nintendo.

Questa strategia multipiattaforma conferma l’impegno di Capcom nel rendere il proprio titolo di punta accessibile al pubblico più ampio possibile, consolidando Street Fighter 6 come punto di riferimento nel genere dei picchiaduro contemporanei e preparando il terreno per una crescita costante dei contenuti nei prossimi anni.