Un uomo di Oakland, Jamal Reed-Obafumi, 45 anni, è stato arrestato dalle autorità della contea di Marin con l'accusa di aver rubato videogiochi per Nintendo Switch per un valore complessivo stimato in circa 10.000 dollari.

I furti si sono verificati in diverse biblioteche pubbliche del nord della California, in un periodo che va da aprile a giugno 2025.

Secondo quanto riportato dall'Ufficio dello sceriffo della contea di Marin, l’uomo sarebbe il responsabile di almeno sette furti distinti avvenuti in altrettante biblioteche della zona.

Dopo accurate indagini, Reed-Obafumi è stato localizzato e arrestato, per poi essere recluso presso il carcere della contea di Marin. Su di lui ora pendono ben dodici capi d'accusa per reati gravi, tra cui diverse imputazioni per furto con scasso e l'aggravante di aver commesso reati mentre era già in libertà su cauzione.

Il comunicato ufficiale delle forze dell’ordine sottolinea l’importanza delle biblioteche pubbliche come risorse fondamentali per la comunità, dichiarando: «Le nostre biblioteche sono pilastri della comunità e devono essere tutelate affinché tutti possano goderne!»

Anche se le autorità non hanno chiarito cosa intendesse fare Reed-Obafumi con i giochi rubati, si ipotizza che l’obiettivo fosse rivenderli sul mercato dell’usato per ricavarne un guadagno.

Il caso si inserisce in una settimana sorprendentemente ricca di cronaca nera legata al marchio Nintendo. Solo pochi giorni fa, infatti, è stato denunciato un furto clamoroso di oltre 2.800 console Nintendo Switch (la 2 la trovate su Amazon) trafugate da un camion diretto a un centro di distribuzione GameStop.

L’ondata di crimini, apparentemente scollegati tra loro, evidenzia però quanto i prodotti Nintendo – e in particolare la linea Switch – rimangano altamente appetibili anche per il mercato illecito.

Le indagini sulle modalità dei furti nelle biblioteche continuano, così come le verifiche per accertare se Reed-Obafumi abbia avuto complici o se dietro i furti si nasconda una rete più ampia di ricettazione.

Parlando di cose ben più liete, avete letto che, secondo fonti non confermate, Nintendo starebbe pianificando un nuovo Direct per luglio che svelerebbe parte della roadmap 2025 di Switch 2?