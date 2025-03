Rockstar trolla con un nuovo trailer (che non è di GTA 6)

La frustrazione collettiva dei milioni di fan di GTA 6 ha toccato un nuovo picco questa settimana, quando Rockstar Games ha pubblicato un trailer sui propri canali social che ha immediatamente scatenato l'entusiasmo tra i giocatori di tutto il mondo.

Ma ciò che è apparso sugli schermi non era affatto il tanto atteso secondo trailer del sequel di GTA 5, bensì qualcosa di completamente inaspettato che ha lasciato molti a bocca aperta e altri francamente irritati.

In un colpo di scena che potrebbe essere definito quasi beffardo, Rockstar ha condiviso un trailer per "Marching Powder", una commedia britannica con protagonisti Nick Love e Danny Dyer, figure di spicco dietro "The Football Factory".

Nessun legame apparente con Rockstar Games, nessuna connessione con l'universo GTA, semplicemente un film in uscita nel Regno Unito e in Irlanda che la software house ha deciso di promuovere sui propri canali.

La mossa ha generato reazioni contrastanti nella community, con alcuni fan che l'hanno interpretata come una vera e propria provocazione da parte di un'azienda ben consapevole dell'impazienza del proprio pubblico.

Altri hanno risposto con umorismo, trasformando la delusione in meme virali che hanno rapidamente invaso la sezione commenti del post.

Ciò che rende particolarmente interessante la strategia di Rockstar è la quasi totale assenza di comunicazione ufficiale sul sequel. È trascorso più di un anno dal primo trailer di GTA 6, e da allora il silenzio è stato assordante. Nessuna data di uscita confermata, nessun dettaglio sulla trama oltre a quanto già mostrato, nessuna informazione sui personaggi al di là dei protagonisti intravisti.

La verità è che Rockstar Games non ha bisogno di campagne pubblicitarie tradizionali. GTA 6 potrebbe essere lanciato domani senza preavviso e diventerebbe comunque un successo immediato.

