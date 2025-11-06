Rockstar Games si trova al centro di una controversia che potrebbe segnare un precedente importante nell'industria videoludica: lo studio dietro la saga di Grand Theft Auto ha licenziato oltre 30 dipendenti recentemente, scatenando immediate accuse di pratiche antisindacali. La vicenda solleva interrogativi cruciali sul rapporto tra le major del gaming e i diritti dei lavoratori, in un momento in cui l'industria sta affrontando crescenti tensioni sul tema delle condizioni lavorative e del crunch.

Secondo quanto riportato dal sindacato Independent Workers of Great Britain, i dipendenti coinvolti partecipavano a un server Discord privato dedicato all'organizzazione sindacale. Rockstar Games ha però respinto le accuse di union busting, sostenendo che i licenziamenti siano stati motivati dalla violazione delle policy aziendali: i dipendenti avrebbero condiviso informazioni confidenziali in un forum pubblico.

La difesa dello studio prende le distanze dall'idea che si tratti di rivelazioni clamorose o leak su Grand Theft Auto VI, il titolo più atteso dell'industria videoludica. Non si parla infatti di un caso simile al massiccio leak del 2022, quando un hacker esterno penetrò nei sistemi di Rockstar pubblicando decine di video di sviluppo del gioco. Questa volta, secondo l'azienda, la questione riguarderebbe la condivisione di informazioni interne in un contesto ritenuto inappropriato.

Il sindacato britannico contesta fermamente questa ricostruzione, definendo il server Discord come un gruppo privato dedicato esclusivamente al dialogo con organizzatori sindacali. La distinzione tra "forum pubblico" e "canale privato" diventa cruciale per comprendere se Rockstar abbia agito per proteggere legittime informazioni confidenziali o per soffocare tentativi di organizzazione sindacale tra i propri dipendenti.

La vicenda assume particolare rilevanza considerando il contesto attuale dell'industria videoludica. Negli ultimi anni, numerosi studi hanno affrontato critiche per le condizioni di lavoro imposte durante lo sviluppo di grandi produzioni AAA, con il fenomeno del crunch che ha spinto molti sviluppatori a cercare tutele collettive. Rockstar stessa è stata oggetto di polemiche in passato proprio per le pratiche lavorative durante la produzione di Red Dead Redemption 2.

La questione dei leak rappresenta effettivamente un problema reale per lo studio texano: la fuga di notizie su GTA VI del 2022 fu uno degli episodi più significativi nella storia recente del gaming, compromettendo anni di sviluppo segreto. Tuttavia, l'Independent Workers of Great Britain sottolinea che equiparare attività sindacale a violazioni della confidenzialità costituirebbe un pericoloso precedente per l'intera industria.