Resident Evil Village per PS5 e Xbox con uno sconto del 20%!

Se siete amanti dei brividi e dei giochi horror, allora abbiamo una notizia eccellente per voi: Resident Evil Village Gold Edition è attualmente in offerta su Amazon con uno straordinario sconto del 20%! Questa è l'occasione perfetta per immergervi in una delle esperienze di gioco più coinvolgenti e spaventose degli ultimi anni. Infatti, Resident Evil Village Gold Edition è proposto a soli 39,99€, con un risparmio reale di 10€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 49,99€.

Resident Evil Village Gold Edition rappresenta l'edizione completa e definitiva di uno dei giochi horror più apprezzati degli ultimi tempi. Include il gioco base, Resident Evil Village, insieme a tutti i contenuti extra e DLC usciti dopo il lancio, offrendo un'esperienza di gioco davvero eccellente.

In Resident Evil Village, il giocatore veste i panni di Ethan Winters, un uomo alla disperata ricerca della sua figlia in un misterioso villaggio europeo. Il villaggio è popolato da creature terribili e spaventose, tra cui i membri della famiglia Dimitrescu, guidata dalla carismatica e inquietante Lady Dimitrescu. Tra combattimenti frenetici, enigmi da risolvere e scoperte inquietanti, i giocatori sono immersi in un'atmosfera horror d'alta tensione, con una narrazione intensa e coinvolgente.

Con la Gold Edition, potrete inoltre godere dei vari DLC, che espandono ulteriormente la storia e offrono nuove sfide, come la modalità in terza persona, la modalità The Mercenaries e l'avventura aggiuntiva "Shadows of Rose", nella quale vestirete i panni di Rose, figlia di Ethan.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 9,0, abbiamo affermato che «Resident Evil Village spazza via i dubbi sulla trama e sulla presunta inadeguatezza di certe figure orrorifiche, facendo un attento e convincente lavoro sulla narrazione, che rivela clamorosi dettagli sul passato e apre la strada a un futuro di grandiose prospettive. [...] Village è il meglio che si potesse chiedere da un capitolo cross-gen che ha avuto la forza di presentarsi come un classico moderno e al contempo come uno dei capitoli più riusciti della serie»

