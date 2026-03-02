Resident Evil Requiem ha appena raggiunto un traguardo clamoroso: secondo le valutazioni degli utenti su Metacritic, il nuovo capitolo della saga Capcom è ora in vetta alla classifica dei giochi con il punteggio più alto di sempre, a pari merito con Clair Obscur: Expedition 33.

Il survival horror ha ottenuto un user score di 9.5 basato su oltre 2.000 recensioni dei giocatori, un risultato che gli ha permesso di superare temporaneamente quasi ogni altro titolo nella storia del sito. Il punteggio della critica, invece, si attesta tra 88 e 92 a seconda della piattaforma, confermando un consenso molto positivo anche da parte della stampa specializzata.

Per qualche ora, Resident Evil Requiem ha persino strappato il primo posto assoluto a Clair Obscur: Expedition 33, l’RPG francese vincitore di numerosi premi nel 2025. Poco dopo, tuttavia, i due titoli si sono ritrovati appaiati con lo stesso punteggio, dando vita a una curiosa sfida statistica in cima alla classifica.

Scende invece al terzo posto Cory in the House (Nintendo DS), seguito da classici come Metal Gear Solid e Silent Hill 2, che completano la top five storica secondo gli utenti.

Al di là dei numeri, Requiem rappresenta un momento particolarmente felice per la serie. Il nono capitolo principale ha registrato il miglior debutto su Steam nella storia del franchise, con un picco di oltre 260.000 giocatori contemporanei. Un risultato che testimonia la forza del brand e l’attesa accumulata negli anni.

Anche le recensioni hanno contribuito all’entusiasmo generale, definendo il gioco un’esperienza capace di bilanciare azione intensa e puro terrore, con un doppio protagonista che amplia ulteriormente la narrazione. E sì, il ritorno di Leon Kennedy ha giocato un ruolo importante nell’alimentare l’hype della community.

Naturalmente, le classifiche utenti di Metacritic sono dinamiche e soggette a variazioni nel tempo. Tuttavia, il fatto che Resident Evil Requiem sia riuscito a raggiungere eguagliare uno dei titoli più celebrati degli ultimi anni resta un segnale forte: la saga horror di Capcom continua a reinventarsi senza perdere il favore del pubblico.

Resta ora da vedere se manterrà questa posizione nel lungo periodo o se la vetta cambierà nuovamente padrone. Per il momento, però, Raccoon City può festeggiare.