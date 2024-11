Red Dead Redemption, i fan lamentano una mancanza tra John e Arthur

Il rapporto tra John e Arthur in Red Dead Redemption 1 e 2 è tornato a essere oggetto di dibattito tra i fan del gioco.

Nonostante i due personaggi siano considerati come fratelli, molti ritengono che questa relazione sia stata sottovalutata nella narrazione dei titoli Rockstar Games (trovate il secondo capitolo su Amazon).

Del resto, considerando che RDR 2 ha dettagli segreti che sfuggiranno al «99% delle persone», la cosa sorprende solo in parte.

La discussione è emersa in seguito a un post su Reddit (via GamingBible), dove diversi giocatori hanno espresso il loro disappunto per la mancanza di riferimenti espliciti al legame tra John e Arthur.

In particolare, viene evidenziato come John menzioni Arthur solo brevemente nell'epilogo del gioco, affermando: «Non mi piace parlare di lui... ma ci penso molto».

Alcuni fan si sentono privati di un contesto più ampio e di dialoghi che approfondiscano questa relazione.

Tuttavia, altri utenti giustificano questa scelta narrativa, sostenendo che non ci sia molta ragione di parlare di Arthur durante la storia principale, essendo passati dodici anni dalla sua morte.

«Si ricorda di Arthur ogni giorno, ma ciò lo rende triste.» Un altro commentatore interpreta il silenzio di John come un segno della profondità del suo dolore: «Non è che non gli piaccia parlare di lui, perché si ricorda di Arthur ogni giorno, è solo che lo rende triste».

La discussione ha portato alla luce il desiderio dei fan di vedere una versione rimasterizzata di entrambi i giochi della serie, che possa unire meglio le due storie e aggiungere ulteriori riferimenti e connessioni tra i personaggi.

Un utente ha suggerito: «Onestamente, prima di un RDR3, vorrei una rimasterizzazione di RDR 1 e 2 che unisca correttamente i due giochi. Riferimenti, visite alle tombe, incontri con i sopravvissuti, quel genere di cose».

Tuttavia, considerando l'approccio di Rockstar Games alla narrazione, è improbabile che questo desiderio si realizzi.

Per ora, in attesa di un vero e proprio terzo capitolo, i giocatori dovranno accontentarsi del contenuto esistente, continuando ad apprezzare la profondità e la complessità dei personaggi di Red Dead Redemption 2.