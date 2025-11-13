Rockstar Games si prepara a portare il primo Red Dead Redemption su Nintendo Switch 2 e sulle console current-gen, stando a una nuova certificazione apparsa sul database dell'ESRB. Il western più amato della scorsa generazione, originariamente pubblicato su PlayStation 3 e Xbox 360 nel maggio 2010, potrebbe finalmente ricevere versioni native ottimizzate per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, dopo essere già approdato su PS4 e Switch in versione retro-compatibile nell'agosto 2023.

La certificazione ESRB rappresenta solitamente uno degli ultimi passaggi prima dell'annuncio ufficiale di un gioco, suggerendo che l'uscita potrebbe non essere troppo lontana.

Il titolo originale ha già dimostrato il proprio potenziale tecnico con il port PC rilasciato solo nel 2023, che ha introdotto supporto nativo per risoluzione 4K fino a 144Hz, compatibilità con monitor ultrawide in formato 21:9 e super ultrawide 32:9, HDR10 e controlli completi tramite tastiera e mouse. Una base solida per versioni console ottimizzate che potrebbero sfruttare appieno le capacità dell'hardware attuale.

Il tempismo di queste certificazioni assume un significato particolare alla luce del recente rinvio di Grand Theft Auto VI, posticipato al 19 novembre 2026.

Con un buco di quasi due anni prima dell'arrivo della nuova ip di punta, Rockstar potrebbe riempire il catalogo attuale con remaster e versioni ottimizzate dei propri classici, mantenendo alta l'attenzione dei giocatori e monetizzando ulteriormente il proprio prezioso back catalog. Una strategia già vista con GTA V, riproposto su tre generazioni di console diverse.

Dan Houser, co-fondatore di Rockstar Games e scrittore principale della saga, ha recentemente dichiarato che Red Dead Redemption 2 rappresenta il miglior lavoro della sua carriera presso lo studio.

Houser, che ha lasciato l'azienda nel 2020 per fondare Absurd Ventures, ha firmato la sceneggiatura di dodici capitoli della serie Grand Theft Auto, oltre a titoli come Bully, Max Payne 3 e naturalmente entrambi i Red Dead Redemption. Un endorsement che sottolinea il valore artistico e narrativo di un franchise che potrebbe presto trovare nuova linfa vitale su hardware di ultima generazione.

Resta da vedere se Rockstar implementerà miglioramenti grafici sostanziali oltre al semplice bump di risoluzione e frame rate, come texture ad alta definizione, tempi di caricamento ridotti grazie agli SSD delle console current-gen, o eventuali modalità performance che puntino ai 60fps stabili.