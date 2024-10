Red Dead Redemption 2 è ora un gioco da "ubriachi", letteralmente

Un modder ha creato una versione di Red Dead Redemption 2 in cui tutti i personaggi non giocanti (ossia i PNG) sono costantemente ubriachi. Sì, avete capito bene.

Non è la prima volta che il western di Rockstar (che trovate su Amazon a prezzo basso) viene moddato dai fan, ma ora si è creato qualcosa di davvero folle.

E no, non si tratta dell'ennesima revisione grafica - seppur splendida - in grado di cambiare look al gioco.

La mod, sviluppata dallo streamer di Twitch ed ex software engineer Blurbs, altera radicalmente il comportamento dei PNG nel gioco (via GamesRadar).

Questa bizzarra modifica trasforma completamente l'esperienza di Red Dead Redemption 2.

Tutti i personaggi non controllati dal giocatore barcollano, cadono, vomitano e talvolta precipitano dai dirupi a causa del loro stato di ubriachezza permanente.

Il comportamento anomalo persiste anche durante le cutscene, alterando drasticamente la narrazione originale.

Blurbs ha condiviso un'anteprima della mod su X/Twitter, mostrando gli effetti caotici sui PNG e le interazioni surreali con il protagonista Arthur Morgan.

Al momento la mod non è stata resa disponibile pubblicamente, quindi i fan possono solo osservare il caos generato attraverso i video condivisi dallo sviluppatore.

Sebbene offra un modo decisamente insolito di sperimentare il gioco western di Rockstar, questa mod potrebbe compromettere l'impatto emotivo di alcune scene chiave della trama, rendendole degne di un cinepanettone qualunque.

Tuttavia, in assenza di notizie su un eventuale Red Dead Redemption 3, rappresenta un modo originale per rivisitare il cult del 2018.

La creazione di Blurbs si aggiunge quindi alla già vasta collezione di mod realizzate per Red Dead Redemption 2 negli anni, che spaziano da miglioramenti grafici a trasformazioni radicali del gameplay, come ad esempio quella che introduce PNG ostili che tendono imboscate in diverse località fino a tre volte al giorno.