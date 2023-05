Razer Kishi, controller per smartphone, a meno di 40€! -30%

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui controller per smartphone.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il controller Razer Kishi, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€, con uno sconto del 30%.

Il Razer Kishi è un controller che combina design ergonomico con versatilità per offrire un'esperienza di gioco eccellente. I quattro pulsanti multifunzione sono posizionati in modo da essere facilmente accessibili e sono completamente rimappabili, permettendovi di personalizzare il controller in base alle vostre esigenze.

Advertisement

Il controller Razer Kishi offre una modalità Hair Trigger, attivabile tramite due interruttori stop-grilletto posizionati sul lato inferiore del controller. Questa modalità consente risposte ultra-rapide, per un controllo del gioco ancora più preciso. Inoltre, il controller Razer Kishi presenta i tasti Mecha-Tactile Action, che offrono un'esperienza di tocco unica, combinando un feeling morbido e ammortizzato con un feedback tattile preciso e ben definito.

Il supporto per il telefono è regolabile, consentendo di ottenere la migliore angolazione di visione, con un'inclinazione fino a 60 gradi per avere un'esperienza di gioco confortevole e ottimale in qualsiasi circostanza.

Leggi anche Controller smartphone | I migliori del 2023

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo integrale al link sottostante. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.