Questa TV GIGANTESCA (98") con uno SCONTO INCREDIBILE! (-3.600€)

Se avete una parete abbastanza grande per una TV di queste dimensioni, questa è l'offerta del Black Friday che fa per voi. La smart TV Samsung QE98Q80CATXZT QLED 4K da 98" offre un'esperienza visiva e sonora di alto livello, grazie al suo processore avanzato e alla compatibilità con Dolby Atmos. Normalmente venduta a 7.499€, oggi è disponibile a soli 3.898,04€, consentendovi di risparmiare oltre il 47% sul prezzo originale.

Smart TV Samsung QLED 4K da 98", chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV è l'ideale per chi cerca un'esperienza televisiva davvero immersiva. Con il suo schermo di 98 pollici a risoluzione 4K, è perfetta per creare un piccolo cinema personale, ideale per film, serie TV e videogiochi. Il gaming hub integrato permette di accedere facilmente ai giochi, mentre la funzione SmartThings consente di controllare i dispositivi smart direttamente dalla TV.

La smart TV Samsung QE98Q80CATXZT offre un'esperienza visiva e sonora di qualità eccellente. Oltre alla risoluzione 4K, dispone del processore Neural Quantum 4K che supporta una definizione video superiore, mentre la tecnologia Quantum HDR+ assicura colori vividi. Infine, il Dolby Atmos garantisce inoltre un audio di alta qualità. Questa è un'occasione imperdibile per chi desidera un'esperienza televisiva di alto livello e ha lo spazio necessario per apprezzarla appieno.

Vi invitiamo a visitare la pagina Amazon dedicata per ulteriori dettagli e per approfittare dell'offerta.

N.B.: Ricordate di attivare il coupon sconto di 100,96€ disponibile sulla pagina del prodotto.

