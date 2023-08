Quanto ha venduto la saga Metal Gear? Konami aggiorna i dati

La serie di Metal Gear è sicuramente una delle più note del panorama videoludico – anche per la sua capacità di rimanere sulla cresta dell'onda dal lancio nel 1987 (ma soprattutto dal successo di Metal Gear Solid, nel 1998) all'ultimo capitolo canonico, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, nel 2015.

Sappiamo che il franchise creato da Hideo Kojima e Konami oggi è prossimo a un ritorno, anche senza il suo autore: il publisher giapponese ha infatti confermato i lavori in corso su Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, facendo anche sapere che l'uscita del remake di Metal Gear Solid 3 sarà anticipata dal cofanetto Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 che, questo ottobre, permetterà finalmente di recuperare gli episodi originali (potete prenotarla su Amazon).

Ma con tutto questo affetto e queste attenzioni, quanto ha venduto davvero la saga Metal Gear? La risposta ci arriva direttamente dai numeri ufficiali diffusi da Konami pochi giorni fa, ad agosto 2023: i dati sono aggiornati a giugno 2023, a cui fa riferimento il report fiscale della compagnia giapponese.

Sul sito ufficiale, infatti, leggiamo che la saga Metal Gear è arrivata a 60 milioni di copie cumulative vendute dal 1987 al 2023. Un numero di tutto rispetto, soprattutto se consideriamo che parliamo comunque di giochi stealth story-driven (diciamo pure molto story-driven) e prevalentemente offline, e non di opere persistenti.

I numeri vedono un incremento di circa 200mila copie rispetto a report precedente di marzo 2023 (thanks, Metal Gear Informer) e vanno anche a braccetto col fatto che molti episodi sono oggi introvabili, in attesa della Master Collection: sappiamo, ad esempio, che alcuni sono stati rimossi dagli store per dei problemi di licenze, mentre altri come Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots sono tutt'oggi confinati su piattaforme obsolete come PlayStation 3, e non è possibile acquistarli su console attuali.

Speriamo che la Master Collection (proposta però a un prezzo di listino non proprio accogliente, visti i 59,99 euro) possa ovviare a questo problema: per ora, il Vol. 1 includerà MGS, MGS2: Substance e MGS3: Subsistence (il che significa che ci saranno dentro anche Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake, i primi due episodi canonici usciti nel 1987 e nel 1990), nelle versioni precedentemente incluse nella HD Collection.

Se volete approfondire la conoscenza con la saga, ricordate che su SpazioGames trovate il video documentario in cui vi racconto tutti gli episodi e i loro retroscena per filo e per segno. In attesa di Delta, può essere un buon modo per fare un ripasso dell'universo di Solid Snake e compagni.