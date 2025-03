Quanto ha venduto la serie di Final Fantasy nel mondo?

La saga di Final Fantasy ha ufficialmente superato un traguardo storico per l'industria, raggiungendo l'impressionante cifra di 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Questo risultato colloca la celebre serie di Square Enix tra i franchise più redditizi di sempre, confermando la sua capacità di rinnovarsi e mantenere un forte appeal presso il pubblico attraverso generazioni di console e giocatori.

Parallelamente, anche la collezione Final Fantasy Pixel Remaster (che trovate su Amazon), che ripropone in chiave moderna i primi sei capitoli della serie, ha ottenuto un notevole successo commerciale superando i 5 milioni di copie distribuite globalmente.

Analizzando le performance dei singoli capitoli, emerge chiaramente come l'epoca PlayStation abbia rappresentato il periodo di massimo splendore commerciale per la serie.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Final Fantasy VII, con le sue quasi 15 milioni di copie, resta l'episodio single-player più venduto, seguito da Final Fantasy VIII (12 milioni) e Final Fantasy IX (8,9 milioni). Questa triade ha definito l'identità moderna del franchise, conquistando una generazione di videogiocatori.

Anche i capitoli successivi hanno mantenuto performance ragguardevoli, con Final Fantasy XII che ha toccato 11,3 milioni di unità, Final Fantasy XV a quota 10,3 milioni, Final Fantasy XIII con 9,6 milioni, e Final Fantasy X che si è avvicinato ai 9 milioni di copie. Numeri che testimoniano una longevità commerciale quasi senza pari nell'industria.

Il vero fenomeno commerciale della serie è rappresentato da Final Fantasy XIV, l'MMORPG che ha venduto ben 24 milioni di copie, diventando nel 2021 il titolo più redditizio dell'intero franchise.

I rapporti finanziari di Square Enix hanno più volte evidenziato come questo titolo abbia letteralmente sostenuto l'azienda nei periodi in cui altri progetti non raggiungevano gli obiettivi di vendita prefissati.

Gli ultimi capitoli della serie hanno mostrato performance contrastanti. Se Final Fantasy VII Remake ha raggiunto un rispettabile traguardo di 8,7 milioni di copie, sia il suo seguito Rebirth che Final Fantasy XVI non hanno soddisfatto le aspettative commerciali di Square Enix, come dichiarato dalla stessa azienda.

Una situazione che riflette le difficoltà del mercato contemporaneo e forse un certo disorientamento nella direzione creativa recente.

Ad ogni modo, il traguardo dei 200 milioni di copie non rappresenta quindi un punto d'arrivo, ma piuttosto una pietra miliare nel percorso evolutivo di una serie che, tra alti e bassi, continua a scrivere capitoli significativi nella storia dei videogiochi, mantenendo vivo il dialogo con generazioni diverse di appassionati in tutto il mondo.

A tal proposito, vi ricordo che lo Starter Kit di Magic: The Gathering x Final Fantasy è tornato disponibile: affrettati prima che finisca!