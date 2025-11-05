SpazioGames continua ad ampliare la propria offerta di contenuti interattivi con un nuovo quiz dedicato a uno dei più grandi capolavori dell’animazione giapponese: Tokyo Godfathers. Il celebre film diretto da Satoshi Kon, considerato una delle opere più umane e commoventi del regista, diventa il protagonista di una sfida tutta da giocare, pensata per mettere alla prova la memoria e la sensibilità dei cinefili e degli appassionati di cultura nipponica.

Il film, uscito nel 2003, racconta la storia di tre senzatetto che trovano una neonata abbandonata la notte di Natale. Da quel momento inizia un viaggio per restituire la bambina ai suoi genitori, ma anche un percorso di redenzione e scoperta personale per ciascuno dei protagonisti. Un racconto toccante e ironico che, tra le luci di Tokyo e le ombre della povertà, riesce a intrecciare il tema della famiglia, della fede e del perdono con la tipica maestria narrativa di Satoshi Kon.

Il nuovo quiz di SpazioGames è dedicato proprio a quest’opera senza tempo: una serie di domande a risposta multipla pensate per testare quanto ricordiate la trama, i personaggi, i simbolismi e i dettagli di una pellicola che, a distanza di oltre vent’anni, continua a emozionare. È un modo per celebrare non solo la grandezza artistica di Kon, ma anche il suo impatto duraturo sull’immaginario collettivo di chi ama l’animazione d’autore.

Come sempre, il quiz è disponibile gratuitamente sul sito di SpazioGames.it nella sezione dedicata, e potete cimentarvi subito nel tentativo di ottenere il punteggio massimo. Un piccolo ma sentito tributo a uno dei maestri più visionari del cinema giapponese, e un’occasione perfetta per riscoprire o scoprire per la prima volta la magia malinconica di Tokyo Godfathers.

12 domande 20s per domanda Quanto ne sai su Tokyo Godfathers? Metti alla prova le tue conoscenze!

