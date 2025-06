Mancano ormai solo pochi giorni al debutto di Death Stranding 2, prossimo videogioco firmato di Hideo Kojima e del quale potremo parlarvi di più durante la giornata di lunedì. Come sempre, considerando la riconoscibilità del game director giapponese, l'attesa è molto alta e per aiutarvi a ingannarla abbiamo deciso di realizzare un divertente quiz a tema.

Con domande curate dalla sottoscritta (ma non credo aveste dubbi in merito...) nei 20 quesiti mettiamo alla prova la vostra conoscenza dei giochi firmati da Kojima, dalle origini a quelli più recenti, dalle trame e i personaggi alle date e ai suoi collaboratori più fidati.

In una serie di domande a risposta multipla, dovrete dare quella corretta per ottenere il punteggio più alto possibile – che si tratta di ricordare il nome dei nemici di Death Stranding o di sapere in quale dannata fortezza si era barricato Big Boss in Metal Gear.

Quanto ne sai sui giochi di Hideo Kojima? Metti alla prova le tue conoscenze!

Come sempre, avete solo 20 secondi per rispondere a ciascuna domanda, quindi non provate a barare cercando la risposta online: come con Ocelot durante la tortura del primo Metal Gear Solid, non provate a barare!

In attesa delle novità su Death Stranding 2, vi rimandiamo alla nostra intervista esclusiva in compagnia di Kojima, oltre che al video provato dopo 30 ore in compagnia del gioco.

Buon divertimento e non dimenticate che trovate anche i quiz dedicati alla saga Metal Gear e a Death Stranding.

