Quando uscirà PS6? Per Yoshida c'è una data «giusta»

PlayStation ha dovuto fare i conti con le ultime settimane con un addio molto importante: dopo un'era durata 31 anni, Shuhei Yoshida ha infatti recentemente rassegnato le proprie dimissioni.

Negli ultimi anni si era dedicato a un ruolo di supporto per gli indie in arrivo sulle console PlayStation: un incarico che ha svelato essere arrivato come ultimatum nei suoi confronti, ma che ha svolto come sempre con la massima professionalità.

In un'intervista rilasciata a GamesBeat, l'ex dirigente PlayStation ha anche avuto modo di fare un commento sulle generazioni videoludiche, lanciando anche una previsione su quando potremmo aspettarci PS6 sul mercato:

[Il ciclo di console] sta diventando più longevo. L'ultimo ciclo è durato sette anni: se questo durerà sette anni, ne vedremmo uno nuovo nel 2027. Non ho informazioni sulla prossima PlayStation, ma per me è troppo presto per dirlo. La generazione PS5 ha subito un rallentamento a causa di problemi di produzione. Se la prossima PlayStation uscisse nel 2028, per me sarebbe giusto».

Yoshida commenta che anche un recente leak di Microsoft parlava di piani per una nuova generazione di console nel 2028, motivo per il quale l'ex dirigente si dice convinto che potremmo vedere sia PS6 che una nuova Xbox tra circa 3 anni.

Curiosamente non è la prima volta che emerge l'ipotesi di una nuova generazione nel 2028: anche Mark Cerny aveva lasciato intendere che potrebbe essere proprio questo l'anno in cui avremmo visto la nuova generazione PlayStation, dato il ciclo di PS5 si avvicinerebbe alla fine.

Sony aveva infatti previsto un ciclo di altri 4 anni grazie a PS5 Pro (la trovate su Amazon), che si concluderebbe dunque proprio nel 2028: staremo a vedere se sarà davvero questa la data indicata.

Il fatto che ne sia convinto anche un dirigente esperto come Yoshida non può che stuzzicare la curiosità degli appassionati, ma ovviamente non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Se temete che PS5 possa avere vita breve, Sony ha già pensato a tranquillizzare i suoi appassionati: le attuali console saranno supportate a lungo, anche dopo il debutto della nuova generazione. Come già accaduto per PS4, del resto.