Quali giochi compiono 25 anni nel 2024?

Parlarvi, nelle score ore, dei venticinque anni dal debutto assoluto di Ape Escape mi ha riportato alla mente che ci sono in realtà tanti grandi nomi rimasti nel cuore dei giocatori che quest'anno celebreranno lo stesso traguardo.

E il motivo è molto semplice: il 1999 fu un'annata ricca di uscite da ricordare, alcune delle quali hanno segnato (e ancora oggi segnano) il nostro medium preferito.

Quali sono, allora, gli altri giochi (oltre ad Ape Escape, appunto), che a loro volta festeggiano il 25esimo compleanno nel 2024, essendo usciti nel 1999?

Le perle del 1999

I nomi delle uscite iconiche del 1999 sono in realtà parecchi, tra i quali:

SimCity 3000 - PC - 13 febbraio 1999;

- PC - 13 febbraio 1999; Mario Party - Nintendo 64 - 9 marzo 1999;

- Nintendo 64 - 9 marzo 1999; Driver - PlayStation - 25 giugno 1999;

- PlayStation - 25 giugno 1999; Ape Escape - PlayStation - 2 luglio 1999;

- PlayStation - 2 luglio 1999; Silent Hill - PlayStation - 16 luglio 1999;

- PlayStation - 16 luglio 1999; Syphon Filter - PlayStation - 16 luglio 1999;

- PlayStation - 16 luglio 1999; Legacy of Kain: Soul Reaver - PlayStation - 3 settembre 1999;

- PlayStation - 3 settembre 1999; WipEout 3 - PlayStation - 10 settembre 1999;

- PlayStation - 10 settembre 1999; Mario Golf - Nintendo 64 - 14 settembre 1999;

- Nintendo 64 - 14 settembre 1999; System Shock 2 - PC - 18 settembre 1999;

- PC - 18 settembre 1999; Homeworld - PC - 28 settembre 1999;

- PC - 28 settembre 1999; Tony Hawk's Pro Skater - PlayStation - 18 ottobre 1999;

- PlayStation - 18 ottobre 1999; Crash Team Racing - PlayStation - 20 ottobre 1999;

- PlayStation - 20 ottobre 1999; GTA II - PlayStation, PC - 22 ottobre 1999;

- PlayStation, PC - 22 ottobre 1999; Final Fantasy VIII - PlayStation - 27 ottobre 1999;

- PlayStation - 27 ottobre 1999; Rayman 2 - Nintendo 64 - 29 ottobre 1999;

- Nintendo 64 - 29 ottobre 1999; Spyro 2 - PlayStation - 5 novembre 1999;

- PlayStation - 5 novembre 1999; Soulcalibur - Dreamcast - 26 novembre 1999;

- Dreamcast - 26 novembre 1999; Unreal Tournament - PC - 3 dicembre 1999;

- PC - 3 dicembre 1999; Tomb Raider: The Last Revelation - PlayStation, PC - 3 dicembre 1999;

- PlayStation, PC - 3 dicembre 1999; Donkey Kong 64 - Nintendo 64 - 6 dicembre 1999;

Nota: Tutte le date citate fanno riferimento all'uscita in Europa, e non a quella negli USA o in Giappone.

Tra questi, ci sono alcuni giochi sui quali probabilmente tutti abbiamo trascorso le ore: Final Fantasy VIII, ad esempio, oggi molto amato e che per tantissimi videogiocatori italiani è stato il primo Final Fantasy, poiché fu il primo a venire tradotto anche nella nostra lingua.

E mentre Nintendo 64 tirava fuori delle perle mica male – da Mario Party a Donkey Kong 64, arrivato letteralmente in chiusura all'anno – il mercato si popolava di nomi come Tomb Raider: The Last Revelation, Crash Team Racing, GTA II.

Il 1999 fu anche l'anno di Silent Hill, fu quello dell'esordio di Driver (e del suo tutorial da incubo), quello del ritorno e della consacrazione del draghetto viola con Spyro 2 e dello sbarco su PC di giochi come Unreal Tournament e System Shock 2.

Insomma, il 1999 propose davvero un trimestre, tra settembre e novembre, con alcune uscite di altissimo livello, pur riuscendo a sfoderare qualche perla indimenticata anche nella prima metà dell'anno.