La penso come lui,questa cosa della grafica sta sfuggendo di mano,a scapito dell'innovazione.Non per niente switch 2 sta frantumando ogni record.Un OS snello,l'immediatezza dell'accesso in game,minuti effettivi passati a giocare e non nelle impostazioni o aggiornamenti,a parer mio non hanno prezzo e permettono di giocare immedesimandosi davvero nella storia o azione senza distrazioni.Nel 2025 ormai ogni console e pc permettono di avere un ottima componente estetica,mi auguro che le generazioni future riescano ad uscire dal circolo vizioso delle analisi tecniche.
