PS5, ultimo aggiornamento di sistema ora disponibile

L'ultimo aggiornamento del software del sistema di PlayStation 5 è disponibile per il download.

La console current-gen di Sony (la trovate su Amazon) a quanto pare non sembra voler dire basta a nuovi firmware.

La notizia arriva a breve distanza da un update che ha riguardato anche la "vecchia" PS4 (qui trovate tutti i dettagli).

Come riportato anche da VGC, la versione 23.01-07.61.00 sarà disponibile alla prossima accensione della console.

Si tratta in ogni caso di un altro aggiornamento minore, con un'unica nota sulla patch: "Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema".

L'ultimo aggiornamento del firmware per la PS5 è stato la versione 23.01-07.60.00, rilasciata il mese scorso. Anche in questo caso si trattava di un aggiornamento di piccole dimensioni.

Vero anche che il prossimo aggiornamento "grosso" del firmware di PS5 è attualmente in fase beta ed è testato da utenti invitati negli Stati Uniti, in Canada, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia (niente Italia, spiacenti).

Quando verrà distribuito in veste ufficiale, questo firmware aggiungerà il supporto per i dispositivi HDMI Dolby Atmos come soundbar, TV o sistemi home theatre.

Ciò consentirà alla console di trasmettere la funzione audio 3D della PS5 ai dispositivi Atmos, renderizzando i canali audio 3D e gli altoparlanti Atmos.

La console includerà anche nuove funzioni di accessibilità, tra cui la possibilità di assegnare un secondo controller come "controller di assistenza" a un singolo account, nonché la possibilità di attivare il feedback aptico durante la navigazione nel menu di sistema della PS5.

L'ultimo aggiornamento veramente incisivo della console è stato distribuito all'inizio di marzo. Oltre alla chat vocale di Discord, ha aggiunto la possibilità di avviare o richiedere una sessione di Share Screen con un amico direttamente dal suo profilo.

Restando in casa PlayStation, Sony ha da poco svelato anche i 17 giochi gratis al catalogo di PS Plus Extra e Premium di agosto 2023, con gradite sorprese al day one.