PS5 Pro sconfigge i bagarini, ma le unità disco volano a prezzi folli

Alla fine PS5 Pro non ha fatto il "tutto esaurito" che alcuni appassionati avevano ipotizzato prima del lancio: i modelli più potenti delle console di casa Sony sono regolarmente disponibili nei principali negozi e rivenditori online, senza alcun problema di scorte.

Potrebbe significare che in fondo le nuove console non sono poi un gran successo, ma la notizia più importante è che sono state garantite abbastanza scorte da lasciare a bocca asciutta i fastidiosi bagarini.

Come segnalato da VGC, pare infatti che sul mercato secondario stanno già iniziando ad emergere PS5 Pro vendute a prezzi inferiori: i bagarini stanno dunque cercando di recuperare il prima possibile parte dei loro investimenti, così da limitare le perdite.

Ma purtroppo non è ancora arrivato il momento di esultare, perché i bagarini hanno semplicemente cambiato obiettivo: a farne le spese sono state infatti le unità disco, diventate introvabili pochi istanti dopo l'annuncio di PS5 Pro.

I modelli Pro non includono infatti alcun lettore ottico e, nell'articolo in cui vi segnalavamo questa scomparsa, avevamo lanciato il sospetto che potesse essere effetto di un'operazione dei bagarini, più che di un reale entusiasmo dei fan.

Sospetto che purtroppo si è rivelato essere fondato: VGC segnala infatti che nei mercati secondari ora viene proposto a cifre che arrivano a raggiungere perfino i 300 euro complessivi.

Effettivamente, ci è bastato fare una ricerca rapida su eBay per vedere unità disco proposte a partire da 230 euro fino ad arrivare appunto alla soglia dei 300: oltre il doppio del prezzo consigliato.

A quel punto, se proprio voleste spendere queste cifre, basterebbe fare un piccolo investimento in più per acquistare una PS5 Standard Slim (che trovate scontata su Amazon, tra l'altro) per avere a disposizione l'unità disco più una console digitale da piazzare su un altro televisore o da regalare a un vostro caro.

Possiamo solo augurarci che Sony riesca a porre prontamente fine a questa carenza di scorte rimettendo il prima possibile sul mercato molte più unità disco PS5, così da costringere anche in questo caso i bagarini a rivendere in perdita i loro prodotti.

E da parte nostra resta sempre valido un unico consiglio: mai acquistare prodotti a prezzo maggiorato dai bagarini, se non volete supportare ulteriormente questo fenomeno.