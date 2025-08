I profitti delle console hardware rappresentano da sempre una sfida complessa per i produttori, che devono bilanciare costi di produzione elevati con prezzi accessibili per i consumatori.

Quello che emerge dalle ultime indiscrezioni di settore, tuttavia, dipinge un quadro particolarmente interessante per Sony e la sua PlayStation 5: nonostante siano trascorsi quasi cinque anni dal lancio e sebbene siano anche arrivati diversi rincari, la console continuerebbe a generare perdite economiche per l'azienda giapponese, contraddicendo le aspettative del mercato che prevedevano un'inversione di tendenza già da tempo.

L'indiscrezione, rivelata dall'affidabile insider Kepler (via Tech4Gamers), getta nuova luce sulle dinamiche economiche che caratterizzano l'attuale generazione di console: tradizionalmente, i costi di produzione tendono a diminuire nel corso del ciclo di vita di una piattaforma, ma questo schema consolidato è stato stravolto dalla situazione economica attuale e dalle specifiche tecniche particolarmente avanzate delle console moderne.

La situazione economica della PS5 si presenta come un caso di studio emblematico delle sfide che caratterizzano l'industria tecnologica contemporanea: Sony aveva effettivamente raggiunto la profittabilità sulla sua console di punta in un periodo precedente, ma l'aumento dei costi delle componenti fondamentali ha rapidamente eroso questi margini.

Le memorie GDDR6 e i wafer prodotti da TSMC per il system-on-chip della console hanno registrato aumenti di prezzo significativi, vanificando gli sforzi dell'azienda per rendere sostenibile economicamente la produzione hardware.

L'analisi delle dinamiche produttive rivela come Sony abbia mantenuto lo stesso nodo di processo per il SoC della PS5 anche nelle revisioni più recenti, inclusa la versione Slim del 2023. Questa scelta tecnica non ha permesso di beneficiare dei risparmi che tipicamente derivano dalla miniaturizzazione dei processi produttivi, mentre il leggero aumento del prezzo della versione digitale non è stato sufficiente a compensare l'incremento dei costi di produzione.

Il contrasto più evidente emerge dal confronto con la PS5 Pro, l'unica variante della famiglia PlayStation 5 che attualmente genera profitti diretti per Sony, stando alle indiscrezioni.

Il prezzo particolarmente elevato di 799 euro (su Amazon la trovate scontata) ha permesso a Sony di assorbire i costi di produzione, mantenendo con PS5 Pro, a differenza delle edizioni standard, margini positivi. Una strategia che dimostra come Sony stia esplorando nuove vie per bilanciare innovazione tecnologica e sostenibilità economica.

Vi invito ovviamente a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso in attesa di eventuali conferme ufficiali, ma ritengo che queste indiscrezioni siano decisamente credibili e in linea con il mercato.

La situazione non è infatti esclusiva di Sony: basti pensare per esempio a Nintendo, che negli Stati Uniti è stata costretta ad aumentare i prezzi della prima Switch nonostante la console abbia quasi un decennio di vita.

Il modello di business delle console moderne si basa comunque su un ecosistema più ampio rispetto alla sola vendita hardware: Sony continua a generare ricavi sostanziali attraverso la vendita di giochi, accessori e servizi digitali, componenti che spesso compensano ampiamente le perdite sull'hardware.

La strategia è dunque la stessa precedentemente adottata in occasione del lancio di ogni nuova console: accettare di venderle in perdita per avere una base utenti più ampia, recuperando poi nel corso del tempo i ricavi persi con la vendita di software e servizi in abbonamento.