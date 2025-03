PS5 da oggi anche a noleggio, ma non da noi

Svolta significativa nel Regno Unito con l'introduzione del servizio di leasing (o noleggio) per PlayStation 5.

Sony ha deciso di espandere questa formula commerciale dopo il clamoroso successo ottenuto in Giappone, dove il programma ha registrato il tutto esaurito nei 400 negozi GEO della catena nipponica, trasformando radicalmente l'approccio tradizionale all'acquisto delle piattaforme di gioco.

Questa nuova modalità di fruizione rappresenta un cambiamento che potrebbe ridefinire il rapporto tra giocatori e hardware nel prossimo futuro, anche se il servizio non è ancora disponibile in Italia.

Il modello di leasing si articola attraverso canoni mensili differenziati in base alla configurazione hardware desiderata. Gli utenti britannici possono noleggiare una PS5 Digital Edition per 11 sterline mensili, mentre la versione con lettore disco richiede un esborso di 12 sterline al mese.

PlayStation 5 Pro, ammiraglia della gamma Sony, è invece disponibile a 19 sterline mensili.

L'ecosistema PlayStation si completa con accessori disponibili attraverso la stessa formula: il visore PlayStation VR2 può essere noleggiato a 18,50 sterline mensili, che diventano 20 includendo il gioco Horizon: Call of the Mountain (che trovate anche su Amazon). Per chi cerca l'esperienza di gioco portatile, PlayStation Portal è offerto a 6,50 sterline al mese.

I contratti possono essere sottoscritti con durate flessibili di 12, 24 o 36 mesi, ma Sony ha introdotto anche un'opzione a rinnovo mensile per chi preferisce maggiore libertà senza vincoli a lungo termine.

Per gestire questo innovativo servizio di leasing, Sony ha stretto una partnership esclusiva con Raylo, società specializzata nel noleggio di dispositivi tecnologici. Tutte le transazioni, comunicazioni e servizi di supporto relativi al leasing dei dispositivi sono gestiti direttamente da questa azienda, come specificato nella sezione FAQ del sito PlayStation Direct UK.

Resta da vedere se questa formula, già vincente in Giappone, riuscirà a conquistare anche il pubblico britannico e, potenzialmente, quello europeo in una fase successiva. Quello che è certo è che Sony sta esplorando nuovi modelli di business per rendere più accessibile il proprio ecosistema in un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione.