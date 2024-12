PS Plus Premium, un big SEGA in una prova gratuita da 10 ore

Gli abbonati a PlaysStation Plus Premium possono ora accedere a una delle prove di gioco più generose mai offerte dal servizio.

Non è di certo la prima volta che il catalogo (potete abbonarvi su Amazon) dà modo di testare con mano - gratuitamente - un titolo, prima dell'eventuale acquisto.

Vero anche che stavolta, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, si è deciso di fare sul serio per quanto riguarda la durata della prova gratis.

Per un periodo di tempo indefinito, i giocatori su PS4 e PS5 possono provare Like a Dragon: Infinite Wealth per ben 10 ore, senza alcuna limitazione sui contenuti.

Si tratta, di fatto, di una prova insolita per PS Plus Premium. Solitamente, le prove di gioco offerte durano solo poche ore.

Vero anche che Like a Dragon: Infinite Wealth non è un titolo "piccolo". Secondo HowLongToBeat, completare solo la trama principale richiede oltre 55 ore, mentre chi si avventura nelle attività secondarie può aspettarsi un’esperienza che supera le 100 ore.

Dieci ore, quindi, sono sufficienti per immergersi nei meccanismi di gioco e farsi un’idea del titolo, che si distingue dai classici capitoli della serie Yakuza per il suo sistema di combattimento a turni, una scelta che potrebbe non piacere a tutti.

Ma non solo: ricordo anche che tutti i progressi ottenuti nella prova, inclusi i Trofei sbloccati, possono essere trasferiti al gioco completo.

Infine, per chi decidesse di acquistarlo, Like a Dragon: Infinite Wealth è attualmente in sconto nel PS Store.

Rilasciato a gennaio 2024, Infinite Wealth ha ricevuto recensioni positive, con una media di 89 Metacritic per la versione PS5. Tuttavia, il gioco ha suscitato critiche post-lancio quando è emerso che Sega aveva bloccato la modalità New Game+ e alcune opzioni di difficoltà dietro un paywall.

Nella nostra recensione del gioco a cura di Gianluca vi abbiamo spiegato che «alcune scelte potrebbero far discutere i fan di vecchia data ma, al netto dei gusti personali, Like a Dragon Infinite Wealth rimane l'episodio più vasto, ambizioso e coraggioso del franchise da parecchi anni a questa parte, frenato solamente da un motore grafico che inizia a sentire il peso degli anni e dalla natura cross-gen del progetto.»