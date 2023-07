Project L si mostra di nuovo ed è migliorato notevolmente

Project L, l'ambizioso picchiaduro ispirato al mondo di League of Legends, è uno dei tanti progetti che Riot Games sta portando avanti nell'espansione del brand.

Si fece vedere per la prima volta nel 2021, dimostrando di avere un'ottima base per costruire un picchiaduro degno di questo nome.

L'ultimo aggiornamento su Project L è datato marzo 2023, con la consapevolezza che ci vorrà ancora un po' per la release definitiva.

Ma il team di sviluppo è tornato a parlare del progetto e, rispetto all'ultima volta, il titolo sembra migliorato tantissimo ed ha anche delle novità da mostrare.

Ecco il nuovo videodiario degli sviluppatori:

Prima di tutto Project L si conferma un picchiaduro 2vs2, in stile Marvel vs Capcom, con tanto di possibilità di gioco in multiplayer.

Prima della partita sarà possibile impostare degli assist ovviamente, e sarà possibile giocare anche 2vs1, come svelato nel videodiario.

Graficamente il titolo è migliorato notevolmente, sia nell'estetica che nelle animazioni, e il gameplay nasconde molti dettagli interessanti.

Pur essendo dichiaratamente un titolo rivolto ai neofiti dei picchiaduro, Project L è un gioco davvero velocissimo dove i giocatori più esperti potranno fare faville.

Gli sviluppatori hanno anche pubblicato una intera partita, la prima che vediamo da quando il titolo è stato svelato:

Project L sembra sempre più interessante, poco da dire.

Il team di sviluppo ha dichiarato che ci sarà una demo giocabile al prossimo EVO, il torneo internazionale di picchiaduro, e chissà che entro la fine dell'anno non possa arrivare una beta.

Nel frattempo arrivano comunque gli altri spin-off di Riot Games, che l'azienda ha svelato poco tempo fa.

Nella scena competitiva dei giochi Riot Games le cose non vanno benissimo, perché ci sono state polemiche importanti emerse di recente.