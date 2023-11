Project Jackdaw è il "remake" di Assassin's Creed Black Flag che i fan meritano

Il classico Assassin's Creed IV Black Flag è un gioco ancora molto amato, tanto che qualcuno sta dando vita a un fan remake in Unreal Engine realmente sorprendente.

Il gioco (che trovate ancora ) ha ormai circa 10 anni sul groppone, ma a quanto pare c'è ancora chi ha gli occhi fissi su di lui.

Del resto, la stessa Ubisoft ha rilasciato di recente un nuovo aggiornamento a sorpresa per Assassin's Creed IV, che ha lasciato sorpresi i giocatori.

Ora, dopo che qualcuno ha dato vita a un remaster "fatto in casa" di Black Flag davvero niente male, è il moment di ammirare i progressi compiuti dal "remake" noto come Project Jackdaw.

Come riportato anche da GamingBible, un fan si sta impegnando a fondo per riprodurre la navigazione e i combattimenti navali che tanti hanno amato in Black Flag, il tutto con la potenza dell'Unreal Engine 5.

Il progetto è stato pubblicato su Reddit più di un anno fa, ma sembra che ultimamente abbia fatto progressi.

Nel filmato di "Captain_Lindemann" possiamo vedere Edward Kenway che si muove con il parkour, si dirige verso la sua nave, si mette al comando e prende il largo.

I dettagli della nave e dell'acqua sono sorprendentemente ben fatti e l'ondeggiare del vascello mosso dal vento è catturato alla perfezione.

L'autore ha precisato di non essere in alcun modo affiliato a Ubisoft e che scambierà gli asset del gioco quando avrà i propri pronti e utilizzabili.

Anche se non si tratta di un vero e proprio remake di Black Flag, il progetto mostra come potrebbe essere un remake di UE5 nel caso in cui Ubisoft pensasse di voler dare nuova vita agli Assassin's Creed classici.

Difatti, alcune settimane fa era emerso un rumor che voleva la casa transalpina al lavoro proprio su un remake di Assassin's Creed IV: Black Flag.

Dopotutto, parliamo di un gioco cosi apprezzato che qualcuno ha da poco immaginato il cast di un ipotetico film live action, con tanto di trailer al seguito.

Parlando invece del ben più recente AC Mirage, nella recensione del nostro Gianluca vi abbiamo raccontato che «coloro i quali si erano persi con piacere, nonostante le diluizioni e gli innegabili difetti, negli sconfinati mondi aperti di Origins, Odyssey e Valhalla vedranno l'ultima fatica del colosso francese come un sostanziale passo indietro in termini di profondità dell'esperienza, libertà di scelta da parte del giocatore e quantità di contenuti.»