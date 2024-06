Prime Gaming, disponibili a sorpresa 4 nuovi giochi gratis di giugno

Amazon ha deciso di riservare una nuova gradita sorpresa agli utenti iscritti al suo servizio in abbonamento: gli omaggi di giugno avrebbero dovuto fermarsi con i giveaway della scorsa settimana, ma già da adesso è possibile accedere a ben 4 nuovi giochi gratis su Prime Gaming.

Ricordiamo che il servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) offre ai suoi utenti la possibilità di riscattare giochi gratis ogni mese, ma distribuiti su cadenza settimanale: proprio per questo motivo, sembra effettivamente curioso che non ne fossero previsti ulteriori per queste ultime due settimane.

Prime Gaming ha così deciso di offrire ben 4 titoli in omaggio, riscattabili da questo momento: si tratta di Deceive Inc., Call of Juarez, The Invisible Hand e Tearstone: Thieves of the Heart Collector's Edition.

Deceive Inc. è un gioco multiplayer a tema spionaggio: nei panni degli agenti dovrete travestirvi e utilizzare tutti i vostri gadget per completare la missione, assicurandovi però di riuscirci prima dei vostri avversari con ogni mezzo necessario.

Call of Juarez è probabilmente il titolo più interessante di questa settimana: si tratta del primo capitolo della saga FPS western, tra duelli con le mitiche revolver e una storia incentrata su due protagonisti — ma allo stesso tempo antagonisti dei loro racconti.

Cambiando completamente genere, The Invisible Hand è un simulatore in cui prenderete il controllo di un trader finanziario: dovrete fare tutto il possibile per assicurarvi profitti il più in fretta possibile, assicurandovi di battere i vostri colleghi per mantenere il posto di lavoro... e diventare ricchi sfondati.

Infine, Tearstone: Thieves of the Heart è un'avventura punta e clicca in cui dovrete provare a recuperare l'omonimo Cuore di Tearstone, tra oltre 40 scenari disegnati a mano e con tantissimi minigiochi e puzzle da portare a termine.

Curiosamente, tutti e 4 i nuovi giochi gratis di Prime Gaming possono essere riscattati su piattaforme diverse: trovate tutti i dettagli nei link ufficiali che vi proponiamo qui di seguito.

Basterà seguire le semplici istruzioni per poter riscattare subito i vostri nuovi omaggi sui rispettivi store dedicati: Call of Juarez e Tearstone resteranno disponibili fino al 24 luglio, Deceive Inc. fino al 21 agosto e The Invisible Hand fino al 18 settembre.

A questo punto è probabile che anche nel prossimo weekend saranno disponibili nuovi giochi in omaggio, anche se Prime Gaming non ha ancora annunciato nulla al riguardo: vi terremo informati non appena ne sapremo di più.

Nel frattempo, dato che comunque vi servirà Epic Games Store per uno dei titoli in omaggio, cogliamo l'occasione per segnalarvi un altro gioco gratis settimanale da riscattare.