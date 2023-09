Prime Gaming, disponibili ora 2 nuovi giochi gratis di settembre

Puntuale come ogni venerdì, anche oggi il catalogo di Prime Gaming si è ufficialmente aggiornato con 2 nuovi giochi gratis da riscattare, disponibili esclusivamente per gli abbonati al servizio di casa Amazon.

Ricordiamo infatti che l'iscrizione in abbonamento non vi consentirà di accedere solo a spedizioni gratis e veloci (trovate tutti i dettagli su Amazon), ma avrete diritto a tanti altri vantaggi, alcuni dei quali riservati nello specifico ai giocatori e che includono giochi gratuiti da riscattare ogni mese, distribuiti su cadenza settimanale.

Proprio come la scorsa settimana, anche oggi avrete diritto a ben 2 titoli gratuiti da poter aggiungere alle vostre raccolte, naturalmente senza alcun costo aggiuntivo e senza dover effettuare ulteriori acquisti.

Da questo momento potete riscattare Dexter Stardust: Adventures in Outer Space e Shotgun King: The Final Checkmate, due produzioni originali e particolarmente divertenti per il vostro PC.

In Dexter Stardust interpreterete l'omonimo protagonista in un'avventura grafica spaziale: dovrete indagare sul mistero del Pianeta X, che ha inviato una flotta di robot per distruggere la Terra, per capire come salvare i suoi abitanti e la nostra stessa specie.

Shotgun King ci propone invece una versione folle del classico gioco degli scacchi: tutto il nostro esercito è passato al lato bianco e, nei panni del Re del lato nero, dovremo muoverci sulla scacchiera e vendicarci a suon di fucilate... cercando di evitare lo Scacco Matto, naturalmente.

Entrambi i titoli potranno essere scaricati tramite l'app Amazon Games e una volta riscattati resteranno vostri per sempre: potete procedere al download direttamente alle seguenti pagine ufficiali, seguendo poi le relative istruzioni su schermo.

Le promozioni termineranno come sempre tra 33 giorni a partire da oggi: avete dunque tempo fino al 25 ottobre 2023 per riscattare questi titoli.

Vi ricordiamo che anche durante la prossima settimana potrete riscattare altri due giochi gratuiti, concludendo così la line-up del mese di settembre.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per segnalarvi che anche su Epic Games Store sono disponibili 2 giochi gratis per questa settimana.