Prime Gaming, disponibili i primi giochi gratis di marzo: c'è Fallout 2

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i primi giochi gratis offerti a marzo 2024 con Prime Gaming: questa settimana potete riscattare ben 2 titoli in omaggio, tra i quali segnaliamo anche un grande classico della saga di Fallout.

Ricordiamo come sempre che per accedere a questi omaggi bisogna essere iscritti a Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon): si tratta infatti di uno dei numerosi vantaggi offerti dal servizio in abbonamento, con distribuzioni di giochi gratis ogni mese su cadenza settimanale.

Advertisement

Questa settimana potrete riscattare Fallout 2 e Scarf, rispettivamente offerti tramite GOG e sulla piattaforma Amazon Games App: ovviamente non sarà necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di essere iscritti a Prime.

Fallout 2 ha ovviamente bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del secondo capitolo della saga di giochi di ruolo post-apocalittici, ambientato 80 anni dopo la storia del primo gioco — che ricordiamo essere stato anch'esso offerto gratuitamente lo scorso mese.

Scarf è invece un'avventura che unisce il platform 3D a diversi enigmi da risolvere: si tratta di un "racconto metaforico" che vi farà riflettere su cosa significhi essere eroe, il tutto in compagnia di una sciarpa magica come unica alleata. Se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.

Entrambi i nuovi giochi gratis di Prime Gaming sono disponibili per il riscatto da adesso: basterà dirigervi ai link ufficiali e seguire le poche e semplici istruzioni per il riscatto del codice di Fallout 2 su GOG o per il download dell'applicazione ufficiale di Amazon Games App per scoprire Scarf.

Anche questa volta avrete circa 33 giorni di tempo per riscattare i vostri nuovi giochi gratis: resteranno dunque disponibili fino al 10 aprile 2024. Una volta aggiunti alle vostre raccolte, resteranno vostri per sempre.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis da riscattare su PC, vi ricordiamo che è disponibile anche il nuovo omaggio settimanale di Epic Games Store.