Prime Gaming, disponibili gli ultimi 5 giochi gratis di febbraio 2025

Tra poche ore dovremo salutare ufficialmente febbraio 2025, ma prima di pensare a ciò che ci attenderà a marzo è arrivato il momento di riscattare gli ultimi giochi gratis del mese su Prime Gaming.

Da adesso potrete riscattare altri 5 titoli da scaricare sui vostri PC: il titolo di punta di questo fine settimana è sicuramente l'edizione Director's Cut di Deus Ex Human Revolution, il premiato Action RPG di Eidos Montréal.

Come sempre, ricordiamo che tutti questi omaggi sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime, come parte dei vantaggi riservati per chi dispone di un servizio in abbonamento.

Di seguito troverete tutti i link diretti per procedere da subito con il riscatto e il download, dopo aver seguito le istruzioni di Prime Gaming:

Prime Gaming: giochi gratis del 28 febbraio 2025

Per 3 dei 5 giochi gratis di questo fine settimana avrete bisogno anche di account su GOG ed Epic Games Store, probabilmente già in vostro possesso se avete seguito con attenzione le ultime distribuzioni di Prime Gaming.

Qualora non fosse così, vi tranquillizziamo segnalandovi che non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di essere iscritti ai relativi store.

Gli ultimi giochi gratis di febbraio resteranno disponibili per il riscatto fino al 2 aprile, anche se per Night Reverie e Sine Mora EX vi verrà dato tempo rispettivamente fino al 30 aprile e fino al 28 maggio.

In ogni caso, tutti i 5 giochi gratis resteranno vostri per sempre dopo averli riscattati, quindi vi consiglio come sempre di procedere con le relative operazioni il prima possibile.

Al momento non sono stati ancora annunciati quelli che saranno i giochi gratis proposti a marzo su Prime Gaming, ma vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena arriverà un annuncio al riguardo.

Nel frattempo, qualora ve li foste persi, vi riepiloghiamo tutti i titoli distribuiti per questo mese dal servizio in abbonamento.

Inoltre, dato che comunque vi servirà un account su Epic Games Store, vi segnaliamo l'ultimo omaggio settimanale di febbraio.