Prime Gaming, disponibili 5 nuovi giochi gratis di novembre: c'è Tomb Raider

Su Prime Gaming sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di novembre, con ben 5 titoli da riscattare per tutti i giocatori su PC.

Come ormai gli appassionati sapranno bene, si tratta di uno dei numerosi vantaggi offerti dal servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), con una line-up di giochi mensili distribuiti senza costi aggiuntivi da riscattare ogni settimana.

Tra i nuovi omaggi da riscattare segnaliamo anche un capitolo di Tomb Raider, che Amazon ha scelto di distribuire proprio nei giorni in cui sembrerebbe aver trovato l'interprete di Lara Croft per la sua Serie TV.

I nuovi titoli gratuiti di Prime Gaming, disponibili da adesso per il riscatto, sono Tomb Raider: Anniversary, Blade of Darkness, Chasm: The Rift, Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men CE e House of Golf 2.

Per il riscatto di House of Golf 2 sarà necessario un account su Epic Games Store, mentre per Ms. Holmes basterà semplicemente scaricare l'apposita Amazon Games App: avrete tempo per riscattarli rispettivamente fino al 12 febbraio e fino al 15 gennaio.

Tutti gli altri titoli, incluso il nuovo Tomb Raider gratuito, verranno invece offerti sotto forma di codice riscattabile sullo store GOG: questi saranno disponibili per il riscatto fino al 18 dicembre.

Di seguito troverete l'elenco completo con tutti i nuovi giochi gratis di Prime Gaming, con tanto di link ufficiali per procedere immediatamente al riscatto: ovviamente dovrete assicurarvi di aver effettuato il login a un account iscritto ad Amazon Prime, prima di procedere.

Vi ricordiamo che nelle prossime settimane verranno distribuiti altri 11 giochi gratis: potete scoprire l'elenco completo nella nostra notizia dedicata, con tanto di date ufficiali.