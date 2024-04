Prime Gaming, disponibili 2 nuovi giochi gratis di aprile

Anche questa settimana sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti da Prime Gaming, con 2 omaggi che si aggiungono al catalogo proposto per il mese di aprile 2024.

Come i fan iscritti ormai sapranno, i giochi gratuiti sono uno dei tanti vantaggi offerti dal servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon), ma si tratta di omaggi distribuiti su cadenza settimanale.

Lo scorso weekend è stato particolarmente interessante, dato che Prime Gaming ha offerto Fallout 76 totalmente gratis sia su PC che su Xbox: i nuovi omaggi non sono prevedibilmente così importanti, ma vi daranno la possibilità di dare un'occhiata a due piccole perle nascoste per gli amanti delle avventure grafiche.

I nuovi giochi gratis settimanali di Prime Gaming sono Dexter Stardust: Adventures in Outer Space e Rose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector's Edition, riscattabili rispettivamente sulla Amazon Games App e su Legacy Games.

Dexter Stardust era già stato proposto qualche mese fa ed è dunque un ritorno sul servizio in abbonamento: si tratta di un'avventura punta e clicca spaziale in cui dovrete scoprire i misteri del Pianeta X, che ha deciso improvvisamente di distruggere la vita sulla Terra.

Anche Rose Riddle è un'avventura punta e clicca a tema investigativo: in questa produzione dovrete aiutare l'omonima protagonista a scoprire il mistero dei suoi genitori scomparsi e scoprire i segreti del suo passato, in un viaggio attraverso un regno da favola.

Potete riscattare i vostri nuovi giochi gratis già da adesso, dirigendovi ai seguenti link ufficiale e seguendo le poche e semplici istruzioni su schermo per il download:

Avrete come sempre circa 33 giorni di tempo per riscattare i vostri omaggi, che resteranno dunque disponibili fino al 22 maggio 2024.

Ovviamente, una volta aggiunti alla vostra raccolta, rimarranno vostri per sempre e senza dover spendere nemmeno un centesimo in più.

Ricordiamo che sono attesi altri 3 giochi gratis per il prossimo fine settimana: come sempre vi informeremo sulle nostre pagine non appena saranno disponibili.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che con l'abbonamento di Amazon potete accedere anche a Prime Video e godervi la serie TV di Fallout, che proprio poche ore fa è stata rinnovata ufficialmente per la Stagione 2.