Prezzo di Switch 2 salvo negli USA, ma non per gli accessori

Nintendo Switch 2 arriverà sul mercato in un momento storico complesso a livello internazionale, visti i dazi che il Presidente Donald Trump ha applicato su praticamente ogni Paese che non siano gli Stati Uniti.

Questo ha portato anche le aziende del mondo tecnologico a preoccuarsi notevolmente, tra cui Nintendo che si ritroverà a gestire come tutto il mondo dei videogiochi dei dazi al 145%.

Fortunatamente, almeno per ora, Nintendo ha confermato che il prezzo di Switch 2 non verrà modificato al lancio, con la data dei preordini che è stata comunicata ufficialmente in via definitiva.

La stessa cosa non vale per gli accessori, che invece saranno soggetti a rincari anche abbastanza importanti, in alcuni casi (tramite Polygon).

Il clima di tensione commerciale tra Stati Uniti e paesi asiatici ha infatti costretto Nintendo a rivedere la sua strategia di prezzo: «Gli accessori per Nintendo Switch 2 subiranno adeguamenti di prezzo rispetto a quelli annunciati il 2 aprile a causa dei cambiamenti nelle condizioni di mercato», ha dichiarato l'azienda in un comunicato ufficiale.

L'unico prodotto che non ha subito variazioni è la scheda microSD Express di Samsung da 256 GB, che rimane ancorata al prezzo di $59,99.

Ecco i rincari annunciati:

Nintendo Switch 2 Pro Controller — $84.99 da $79.99

Joy-Con 2 coppia — $94.99 da $89.99

Joy-Con 2 Grip — $39.99 da $34.99

Joy-Con 2 laccio — $13.99 da $12.99

Joy-Con 2 set volante — $24.99 da $19.99

Nintendo Switch 2 Camera — $54.99 da $49.99

Nintendo Switch 2 Dock — $119.99 da $109.99

Nintendo Switch 2 Carrying Case e Screen Protector — $39.99 da $34.99

Nintendo Switch 2 All-In-One Carrying Case — $84.99 da $79.99

Nintendo Switch 2 adattatore AC — $34.99 da $29.99

Samsung microSD Express Card 256 GB — $59.99

Per fortuna in Europa, e in Italia, non ci sono segnalazioni di rincari né per la console, né per gli accessori. Nel frattempo arrivano altre informazioni sulla console, come la compatibilità dei giochi Nintendo Switch 2 Edition.