Presto potrete diventare veri Witcher, grazie alle spade ufficiali di Geralt

CD Projekt RED ha ufficializzato una partnership ufficiale con RavenForge, per tutti coloro vogliano immaginare di essere dei veri Witcher pronti a uccidere mostri e umani malvagi.

Da questo momento potete infatti prenotare delle riproduzioni ufficiali delle spade d'argento e d'acciaio utilizzate da Geralt di Rivia nella trilogia di The Witcher (trovate il terzo capitolo su Amazon).

Si tratta ovviamente di spade smussate e non taglienti, ma che faranno decisamente una bellissima figura nelle stanze dei più grandi appassionati.

RavenForge spiega di aver avuto accesso ad artwork in-game e modelli 3D realizzati da CD Projekt RED, al fine di poter garantire una replica fedele in ogni singolo dettaglio delle spade da Witcher, sia come dimensioni che per l'aspetto estetico vero e proprio.

Come potete facilmente immaginare, non si tratta di acquisti da fare a cuor leggero: le spade costeranno 329,95 euro l'una, il che significa che dovrete sborsare quasi 660 euro per assicurarvele entrambe.

L'uscita per le spade di The Witcher è prevista a settembre 2025, ma potete già iniziare a prenotarle da adesso: se siete interessati, vi consiglio di andare sul sito ufficiale di RavenForge e consultare accuratamente tutti i dettagli.

Vi segnalo che troverete anche fedeli riproduzioni di alcune delle armi più celebri della saga di Assassin's Creed, qualora vogliate dare un'occhiata agli altri prodotti in catalogo.

Per chi invece non vede l'ora di scoprire nuove avventure, dovrà invece attendere necessariamente almeno il 2027: il quarto capitolo della saga non uscirà prima di tale anno.

Gli sviluppatori sono duramente al lavoro per garantire un prodotto curato a mano in ogni dettaglio: CD Projekt ha infatti detto no all'IA generativa, in ogni sua forma.

L'azienda ha anche confermato di voler concentrare tutta la sua attenzione su nuovi giochi single-player narrativi, rifiutandosi di cambiare direzione per i live-service, a differenza di quanto fatto da altri concorrenti.