Dove vedere Pokémon Presents 2025 di oggi in diretta

Oggi i Pokémon compiono ufficialmente 29 anni: i primi videogiochi della storia del franchise, Pokémon Rosso e Verde, uscirono infatti sul territorio giapponese il 27 febbraio del 1996.

Una data che è ormai nota in tutto il mondo come Pokémon Day: anche quest'anno, The Pokémon Company ha deciso di celebrare tale occasione con un nuovo Pokémon Presents, in cui potremo scoprire tutte le novità in arrivo per la celebre saga con i mostriciattoli tascabili più amati in tutto il mondo.

Il Pokémon Presents 2025 sarà trasmesso oggi 27 febbraio 2025 alle ore 15.00 italiane: la diretta sarà disponibile esclusivamente sui canali YouTube ufficiali di Pokémon.

È stato confermato che questo riguarderà ovviamente anche il pubblico italiano: potrete dunque seguire la diretta sul canale YouTube di Pokémon Italia, non appena sarà effettivamente disponibile.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo non è stato preparato alcun video da potervi allegare in embed, il che significa che dovrebbe essere pubblicato solo in prossimità delle ore 15.00: dovete dunque dirigervi manualmente sul canale non appena la diretta starà per iniziare.

Qualora la situazione dovesse cambiare nei prossimi minuti, aggiorneremo prontamente l'articolo così da includerlo per vostra comodità: nel caso non dovesse succedere, assicuratevi di tenere sotto controllo il canale YouTube.

Al momento non sono stati svelati dettagli sulla durata e sugli effettivi contenuti, ma un leak basato sul metadata del video per il pubblico giapponese — già disponibile, anche se la diretta non è ancora iniziata — ci svela che il Pokémon Presents 2025 dovrebbe durare all'incirca 19 minuti.

È altamente probabile che tra gli annunci previsti ci siano dettagli sulla prossima espansione di GCC Pokémon Pocket, trapelata a sorpresa nelle scorse ore tramite una pubblicità, ma anche novità riguardanti Leggende Pokémon Z-A, la cui uscita è attualmente prevista per il 2025 (potete prenotarlo su Amazon).

Come sempre la redazione di SpazioGames.it seguirà attentamente il Pokémon Presents 2025, tenendovi prontamente aggiornati sulle nostre pagine con le novità più importanti trapelate dall'evento: per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a puntare la sveglia alle ore 15.00 e augurarvi buon divertimento!