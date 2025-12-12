Nel corso dei The Game Awards 2025, Capcom è finalmente tornata a mostrare Pragmata con un nuovo, spettacolare trailer che ha messo fine al lungo silenzio attorno all’enigmatico progetto sci-fi.

Il filmato, presentato sul palco da Capcom stessa, non solo ha offerto nuovi frammenti di storia e sequenze d’azione inedite, ma ha soprattutto rivelato la data d’uscita ufficiale: 24 aprile 2026.

Una conferma attesa da anni dai fan che seguono lo sviluppo del titolo sin dal suo annuncio originale, che ora arriverà anche su Nintendo Switch 2, oltre che su Windows PC, Sony Playstation 5 e Microsoft Xbox Series.

La sorpresa più grande, però, è arrivata subito dopo: Capcom ha annunciato la pubblicazione di una gameplay demo giocabile già da oggi, disponibile per il download su Steam.

La demo permette di provare in anteprima una sezione della campagna, offrendo un primo assaggio del mix di esplorazione, combattimenti a gravità variabile e interazioni narrative con la misteriosa bambina che accompagna il protagonista.

Pragmata torna quindi ufficialmente sotto i riflettori e si prepara alla fase finale del suo sviluppo. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e analisi sulla demo nelle prossime ore.