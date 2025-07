Amanti di Castlevania, questa è per voi: Chronicles of the Wolf, nuovo action-platform pubblicato da PQube e sviluppato da PixelHeart, è disponibile dallo scorso mese e rappresenta una dichiarazione d’amore ai grandi classici a 16-bit della saga Konami, in particolare Super Castlevania IV per SNES.

Se siete fan dei metroidvania vecchia scuola, questo titolo merita senz’altro un’occhiata.

Nel gioco vestiamo i panni di Mateo Lombardo, un cacciatore chiamato a dare la caccia alla leggendaria Bestia del Gévaudan.

La struttura del gioco è quella di un'avventura gotica dalle tinte oscure e dalla narrativa intensa, che alterna combattimenti frenetici, esplorazione ramificata e fasi di platform impegnative. Mateo potrà esplorare castelli, affrontare boss letali e svelare segreti nascosti in ambienti intricati e pieni di insidie.

Non mancano elementi RPG: il protagonista potrà interagire con personaggi secondari, raccogliere armi speciali, risolvere enigmi e acquisire abilità che sbloccano nuove aree, in perfetto stile Metroidvania.

I combattimenti con i boss sono pensati per mettere alla prova i riflessi e la gestione delle risorse del giocatore, richiedendo attenzione, pazienza e un pizzico di strategia.

Tra le sorprese del gioco spicca la presenza di un ospite speciale: Bloodless, direttamente da Bloodstained: Ritual of the Night (che trovate su Amazon), farà un’apparizione nel corso dell’avventura.

È disponibile anche una demo gratuita per PC (qui), ma attenzione: a causa di un bug legato al salvataggio della partita, il team ha temporaneamente rimosso il supporto a tastiera e mouse.

Al momento, Chronicles of the Wolf si può giocare solo con controller, in attesa di una patch correttiva di cui però non è stata ancora comunicata una data.

Tra un richiamo nostalgico e una sfida impegnativa, Chronicles of the Wolf si candida a nuova gemma indie per gli appassionati di platform d’altri tempi.

E se siete nostalgici incalliti, avete visto che c'è anche un survival horror in uscita che omaggia l’era PS1?