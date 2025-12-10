Pornhub ha pubblicato il suo attesissimo Year in Review 2025, uno dei report più discussi e curiosi dell’anno, capace di fotografare le abitudini e le tendenze di ricerca globali attraverso una lente tutta particolare. Tra le molte categorie analizzate, una delle più seguite dai fan del settore riguarda quella dedicata a “Video Games & Characters”, spesso terreno fertile per crossover culturali, cosplay e reinterpretazioni di personaggi provenienti da alcuni dei franchise più popolari del momento.

La grande sorpresa del 2025 riguarda il primo posto in classifica: dopo cinque anni consecutivi di dominio assoluto, Fortnite è stato ufficialmente superato da Genshin Impact, che diventa così il videogame più cercato dell’anno sulla piattaforma. Un sorpasso non da poco, considerando la capacità di Fortnite di attirare personaggi provenienti da cinema, serie tv, fumetti e altri videogiochi, alimentando ogni anno una mole impressionante di contenuti.

Il successo di Genshin Impact, secondo il report, dipende in gran parte dalla sua ampia varietà di personaggi: oltre cento, distribuiti tra elementi, culture immaginarie, estetiche differenti e personalità uniche. Una scelta che sembra aver favorito la sua scalata nelle ricerche, complice anche il fatto che ogni aggiornamento del gioco introduce nuovi personaggi e nuove versioni dei protagonisti esistenti, mantenendo costante l’interesse del pubblico.

Top 10 ricerche su Pornhub a tema videogiochi

Genshin Impact Fortnite Minecraft Overwatch Pokemon Marvel Rivals The Sims 4 GTA 5 Resident Evil Cyberpunk

Il report sottolinea come il Year in Review sia pensato per offrire «uno sguardo sulle curiosità emergenti, sugli spostamenti culturali e sulle ossessioni dell’ultimo anno». Le ricerche legate ai videogiochi rientrano perfettamente in questo contesto, mostrando quali titoli abbiano lasciato un segno più profondo nell’immaginario collettivo.

La piattaforma evidenzia inoltre che il dato riguarda specificamente il volume di ricerche legate ai videogiochi nel loro complesso, ma la parte forse più attesa deve ancora arrivare: la classifica ufficiale dei personaggi più cercati del 2025. Pornhub ha infatti anticipato che presto condividerà ulteriori sezioni del report dedicate a chi, tra eroi, villain o comprimari, abbia dominato le preferenze degli utenti.