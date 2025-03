Polemiche per Borderlands 4: il CEO risponde duramente

La tensione tra sviluppatori e comunità di videogiocatori raggiunge nuovi picchi mentre Borderlands 4 si avvicina alla sua data di lancio prevista per settembre.

Randy Pitchford, CEO di Gearbox, ha recentemente fatto appello ai fan della celebre serie sparatutto, chiedendo supporto emotivo e incoraggiamento durante le fasi finali dello sviluppo.

Un episodio che riaccende il dibattito sul complesso rapporto tra creativi e pubblico nell'industria videoludica, dove la pressione per soddisfare le aspettative può facilmente trasformarsi in scontri pubblici sui social media.

La vicenda ha origine da un recente scambio su X, dove Gothalion, direttore audience per l'editore Midwest Games, ha sollevato domande sul perché Pitchford avesse silenziato un fan che esprimeva "opinioni moderate" riguardo alle somiglianze tra Borderlands 4 e il suo predecessore (che trovate su Amazon).

La risposta del CEO non ha tardato ad arrivare, e con toni decisamente accesi. «Non ho visto alcuna critica costruttiva in quel messaggio,» ha dichiarato Pitchford, «ma solo negatività demoralizzante. Se date per scontata la passione degli sviluppatori, ne pagheremo tutti le conseguenze.»

Il CEO ha poi intensificato la sua posizione affermando: «Adoro le critiche e, fortunatamente, non ne sono mai stato a corto. Ma non mistificare quel post. Non era critica. Era pessimismo. È tossico per persone che si stanno ammazzando di lavoro per il vostro intrattenimento.»

In un contesto di crescente tensione, Pitchford ha lanciato un messaggio alla community: «Volete il miglior Borderlands possibile? Fate il tifo per noi e incoraggiateci.»

Una richiesta che potrebbe sembrare ragionevole, ma che va contestualizzata nella storia recente delle interazioni pubbliche del CEO.

A febbraio, Pitchford aveva già espresso frustrazione, dichiarando di non aver bisogno di «questa energia negativa mentre io e il team ci facciamo il cu*o per rendere BL4 il miglior gioco Borderlands di sempre.» Parole che rivelano la pressione sotto cui operano gli sviluppatori, specialmente nelle fasi conclusive di un progetto tanto ambizioso.

Nel frattempo, mentre la data di lancio si avvicina, l'attenzione rimane alta su come evolverà questo rapporto tra Gearbox e la sua comunità, e se la qualità di Borderlands 4 riuscirà a trascendere le polemiche che ne hanno caratterizzato lo sviluppo.