Pokémon TCG Pocket invaso dai Pokémon di Fuoco: ecco il primo evento di massa

Pokémon TCG Pocket ha dato il via al suo primo evento Mass Outbreak, dedicato ai Pokémon di tipo Fuoco. Protagonista dell’iniziativa è l’attesissima carta Arcanine EX, affiancata però anche da da altre carte esclusive come Charizard, Moltres e Blaine.

Durante l’evento, le carte Pokémon di tipo Fuoco saranno disponibili in Rare Picks e Bonus Picks, con quindi buone possibilità per i giocatori di andare ad arricchire le loro collezioni.

L’evento, denominato Fire Pokémon Mass Outbreak, include anche delle missioni speciali inedite: in esse, i giocatori potranno ottenere biglietti per il negozio completando obiettivi legati al Wonder Picking e alla raccolta di specifiche carte. Troverete tutti i dettagli di questi incarichi dando un'occhiata alla sezione Missioni proposta dentro il gioco.

L'evento è previsto dal 22 al 28 novembre e si basa sull'uso dei Wonder Pick: aggiornando il proprio Wonder Pick, i giocatori potranno ottenere Bonus Picks gratuiti e Rare Picks, che richiedono 3 Wonder Stamina.

Le Rare Picks includono carte di grande valore come Arcanine EX, Charizard e Blaine, mentre i Bonus Picks offrono carte come Charmander, Growlithe e Heatmor.

In particolare, sappiamo che avremo:

Rare Picks

Arcanine EX

Charizard

Moltres

Ninetales

Rapidash

Charmeleon

Blaine Trainer Card

Bonus Picks

Charmander

Charmeleon

Vulpix

Ninetales

Growlithe

Ponyta

Magmar

Heatmor

Blaine

Pokémon TCG Pocket è l'adattamento digitale del celebre gioco di carte collezionabili Pokémon (che trovate anche su Amazon), progettato per essere vissuto sui dispositivi mobili.

Il suo design mette insieme il gameplay tradizionale del Pokémon Trading Card Game con meccaniche moderne e interattive, come eventi esclusivi simili a quello appena citato.

Ci sono anche missioni quotidiane, per chi vuole giocare tutti i giorni e per provare ad attrarre anche chi da sempre si diverte a collezionare le carte Pokémon.

Disponibile per smartphone e tablet, il gioco è compatibile con sistemi iOS e Android e ha avuto un debutto piuttosto interessante, facendo parlare parecchio di sé.