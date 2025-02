PlayStation vi chiede: qual è stato il miglior gioco di gennaio?

L'inizio del nuovo anno è ormai passato, e gennaio è finito. Ora, PlayStation vuole sapere quale titolo della lineup del mese scorso vi ha colpito di più.

Come segnalato via PlayStation Blog, è infatti arrivato il momento di votare per il vostro gioco preferito del mese ormai alle spalle.

Come funziona? Ogni mese, il PS Blog apre un sondaggio dove potrete esprimere la vostra preferenza per il miglior gioco nuovo uscito nel mese appena trascorso.

Una volta chiusi i voti, verrà effettuato il conteggio e il vincitore sarà annunciato sui canali social di PlayStation e su PlayStation.Blog.

Quali sono i criteri di voto? Sta a voi decidere: se doveste consigliare un gioco uscito a gennaio a un amico, quale sarebbe?

Una piccola nota: i giochi ri-rilasciati non sono idonei, ma i remake sì. Per remake intendo ricostruzioni ambiziose e su larga scala come il Resident Evil 4 del 2023 e Final Fantasy VII Remake (che trovate anche su Amazon), tanto per citarne due decisamente noti.

Come vengono scelti i candidati? Semplice, la redazione di PlayStation Blog selezionerà i titoli più rilevanti usciti durante il mese, utilizzandoli per creare il sondaggio.

Chi sarà il vincitore di gennaio? Tra i giochi da scegliere vi sono Arken Age, Citizen Sleeper 2: Starward Vector, Dynasty Warriors: Origins, Freedom Wars Remastered, Ninja Gaiden 2 Black (che ho recensito qui), Sniper Elite: Resistance, Star Wars Episode I: Jedi Power Battles Returns, Synduality Echo of Ada, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, Tales of Graces f Remastered, The Stone of Madness, Wuthering Waves e Ys Memoire: The Oath in Felghana.

Se vi va, potete andare a votare il vostro titolo preferito cliccando velocemente qui.

Secondo me, è sempre bello vedere come la comunità possa influenzare le scelte e riconoscere i titoli che meritano davvero attenzione, in un settore dove l'offerta è vastissima.