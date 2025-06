Sony ha pubblicato silenziosamente nella mattinata del 25 giugno l’aggiornamento firmware 5.1.0 per PlayStation Portal, la sua console portatile dedicata al gioco in streaming da PS5.

Tuttavia, il contenuto della patch ha subito suscitato malumori nella community: le aspettative erano alte, ma alla fine l’update si è rivelato essere poco più di una generica “ottimizzazione della stabilità”.

Gli appunti ufficiali della versione 5.1.0 sono laconici: miglioramenti alle performance del software di sistema, stabilità generale e qualche miglioramento nella chiarezza dei messaggi e nella fruibilità di alcune schermate.

Nessuna novità significativa, niente funzionalità aggiuntive, e soprattutto nessun progresso sull’attesissimo supporto cloud in beta, che continua a restare limitato a pochi paesi e utenti selezionati.

Visto lo scarso dettaglio delle patch note, molti giocatori si sono riversati su Reddit — in particolare sul subreddit dedicato a PS Portal — per verificare se ci fossero modifiche “nascoste” non menzionate ufficialmente.

Ma anche in questo caso, la risposta è stata un sonoro nulla di fatto. Nessun miglioramento visibile, nessuna sorpresa: solo lo stesso dispositivo con gli stessi limiti di sempre.

E a peggiorare le cose, diversi utenti hanno segnalato che l’installazione dell’aggiornamento ha richiesto più tempo del previsto, nonostante si trattasse di un file relativamente leggero.

Alcuni lamentano che i problemi di micro-stuttering persistono ancora in certi titoli, e altri fanno notare come non ci siano nemmeno progressi tangibili in ambito prestazioni o stabilità della connessione.

Insomma, l’update 5.1.0 si sta rivelando un’occasione mancata per migliorare concretamente un dispositivo che, pur avendo ottenuto un discreto successo commerciale (e che trovate su Amazon), fatica ancora a convincere pienamente l’utenza per via di una gestione software piuttosto pigra.

I fan sperano che Sony possa rimediare nei prossimi aggiornamenti, magari con l’introduzione di funzionalità concrete come una maggiore compatibilità, controlli personalizzati o novità per lo streaming via cloud.

Restando in argomento, vi state forse chiedendo come funziona PlayStation Portal? Cosa ci si può fare e cosa no? Vi aiutiamo noi.