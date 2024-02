PlayStation Plus Extra e Premium, altri 5 giochi gratis dicono addio a fine febbraio

Sembra che gli addii di PlayStation Plus Extra e Premium non siano ancora finiti: dopo aver appena salutato ben 10 giochi gratis, il servizio in abbonamento ha svelato che altri 5 titoli sono pronti a lasciare il servizio, con qualche giorno di ritardo.

Come i fan ben sapranno, il catalogo giochi di PS Plus Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) non consente di riscattare e avere per sempre tutti i titoli presenti, ma molti di questi saranno rimossi regolarmente nel corso dei mesi.

Ebbene, dopo l'ultimo aggiornamento del catalogo siamo pronti a svelarvi i 5 giochi che dovreste scaricare prima che sia troppo tardi (via Twisted Voxel).

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis rimossi dal 29 febbraio 2024

Tchia | PS4/PS5

| PS4/PS5 Ghostwire: Tokyo | PS5

| PS5 Neo: The World Ends With You | PS4

| PS4 Haven | PS4/PS5

| PS4/PS5 Outer Wilds | PS4/PS5

Sono indubbiamente tutte produzioni particolarmente interessanti, anche se tra queste non possiamo che segnalare principalmente l'addio di Tchia, in quanto esclusiva console PS5 e PS4.

Purtroppo questi annunci sono stati decisamente sorprendenti, visto che ci saremmo aspettati di vedere rimozioni previste per marzo e non altri giochi gratis poco dopo aver già assistito a degli addii: l'ennesimo segnale che qualcosa andrebbe migliorato a livello comunicativo.

Ad ogni modo, avete circa 9 giorni di tempo per poter provare queste produzioni prima che sia troppo tardi, dunque vi consigliamo di fare in modo che abbiano la massima priorità nei vostri prossimi download.

Nel frattempo, ricordiamo anche che proprio pochi istanti fa è stato aggiornato il catalogo con tantissimi nuovi giochi gratis per PlayStation Plus Extra e Premium: c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi di riscattare i giochi gratis di PS Plus Essential, qualora non li abbiate ancora aggiunti ai vostri titoli: in quanto iscritti a Extra e Premium, avete diritto anche ai giveaway mensili del piano di abbonamento più economico.