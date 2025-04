PlayStation Plus aumenta di prezzo in molti Paesi

PS Plus si ritrova ad essere ancora più costoso per alcuni Paesi tra cui, fortunatamente, non c'è l'Italia.

Come riporta Push Square, i rincari PlayStation Plus colpiscono l'Australia dopo il Sud America. L'annuncio dell'azienda giapponese, comunicato ufficialmente questa settimana, prevede aumenti significativi che entreranno in vigore dal 16 aprile 2025, toccando ora anche i mercati dell'Australia e di diversi paesi asiatici, dopo aver già coinvolto ben 15 nazioni latinoamericane.

Le motivazioni addotte da Sony parlano genericamente di «condizioni di mercato globali», ma la decisione non può che essere accolta con una certa ritrosia da parte della community, anche perché è difficile immaginare che delle problematiche come i dazi possano inficiare su un servizio in abbonamento come PlayStation Plus.

Gli utenti australiani vedranno aumenti trasversali su tutti i livelli dell'abbonamento. Il piano Essential annuale passerà da 95,95 a 102,95 dollari australiani, mentre il piano Extra subirà un incremento più sostanziale, raggiungendo i 187,95 AUD dai precedenti 169,95.

L'aumento più consistente riguarda però il piano Deluxe, che salirà a 214,95 AUD, con un aumento di ben 18 dollari australiani. Nonostante questi rincari, è interessante notare che convertendo in dollari americani, gli australiani pagheranno comunque meno degli utenti statunitensi per servizi analoghi, seppur con alcune limitazioni.

Il Sud America è stato il primo territorio a subire l'ondata di aumenti. Ben 15 paesi latinoamericani, tra cui Argentina, Messico, Cile, Colombia e Perù, sono stati coinvolti nella revisione delle tariffe.

Per gli utenti di queste nazioni, l'abbonamento annuale Essential è aumentato di 10 dollari, quello Extra di 14 dollari, mentre il piano Deluxe ha subito il rincaro maggiore con 18 dollari in più. L'espansione geografica dei rincari ha raggiunto, nel tempo, anche diverse nazioni asiatiche come Hong Kong, Taiwan e Cina.

In occasione di questi aumenti precedenti, Sony aveva spiegato che erano necessari per «continuare a offrire giochi di alta qualità e benefici a valore aggiunto» agli abbonati PlayStation Plus.

Per il momento non ci sono stati annunci riguardanti l'Europa e l'Italia nello specifico, sperando che non arrivino nei prossimi ore o giorni per funestare gli utenti che stanno scaricando gli ultimi giochi gratis.